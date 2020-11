SFR lance la 5G dans une première ville, Nice. Quatre forfaits sont également dévoilés, de 40 à 95 euros.

Changement de calendrier inattendu pour SFR. Alors que l’opérateur au carré rouge évoquait encore à la mi-novembre un déploiement de la 5G à partir de décembre 2020, comme le suggérait un message publié sur Twitter, c’est par surprise qu’une toute nouvelle date a été annoncée : le 20 novembre 2020. Et c’est par la ville de Nice que le groupe va commencer le déploiement de l’ultra haut débit mobile.

L’opérateur a accompagné son annonce d’une première carte de la ville, indiquant que plus de la 50 % de la population niçoise — qui compte un peu plus de 340 000 habitants — est désormais couverte par la 5G. Elle indique aussi grâce à une autre couleur les quartiers de la commune qui en bénéficieront dès le mois de décembre, essentiellement à l’ouest et au sud-ouest.

Quatre forfaits 5G dévoilés par SFR

Pour la clientèle de SFR se trouvant à Nice, et qui souhaiterait passer à la 5G, il leur faut vérifier d’abord si elle se trouve dans l’une des zones actuellement couvertes par le réseau de l’opérateur. Ensuite, il faut disposer d’une part d’un smartphone 5G, mais également d’un forfait approprié. Évidemment, l’opérateur vient aussi de dévoiler ses abonnements, composés de quatre offres :

Forfait 80 Go 5G : 40 € par mois

Forfait 100 Go 5G : 50 € par mois

Forfait 150 Go 5G : 65 € par mois

Forfait Illimité 5G : 95 € par mois

À chaque fois, les appels, les SMS et les MMS sont annoncés en illimité.

Dans la mesure où la 5G offre des débits nettement plus importants, l’opérateur propose évidemment des enveloppes de données mobiles beaucoup plus conséquentes, afin de se caler aux nouveaux usages qui devraient émerger grâce à cette capacité accrue en matière de téléchargement. Bien sûr, SFR en profite aussi pour vendre des forfaits à des tarifs bien plus élevés que ceux que l’on voit en 4G.

Le groupe a également présenté sa feuille de route à court terme, avec des activations de la 5G à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et Paris Île-de-France, mais sans évoquer de calendrier très précis. Quant aux communes plus réticentes à l’égard de cette nouvelle norme de téléphonie mobile, SFR s’est engagé à déployer « en concertation avec les communes ».

SFR est aujourd’hui le premier opérateur à lancer vraiment la 5G à un niveau commercial en France. Ironiquement, le groupe demandait encore ce printemps de temporiser, car les modalités financières n’étaient pas satisfaisantes. Malgré tout, cela n’a l’a pas empêché de lâcher 728 millions d’euros pour les fréquences, en étant le deuxième opérateur le plus dépensier, derrière Orange.

