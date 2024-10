Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Leadeur sur le marché des action cam, GoPro possède une grande gamme de caméras pour filmer vos vacances et vos sessions de sport, au plus près de l’action. Le modèle Hero11 Black n’est pas le plus récent, ce qui permet de le trouver à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur cette GoPro ?

La GoPro Hero11 Black est vendue 399,99 € sur le site de GoPro. Elle est actuellement proposée sur Amazon, avec deux batteries incluses, au prix de 299 €.

C’est quoi, cette action-cam de GoPro ?

La GoPro Hero11 Black reprend le design traditionnel des action cam de la gamme, avec toujours ce boîtier de forme carrée. Ses dimensions sont de 72 × 51 × 33 mm pour un poids de 153 g. La conception de la caméra est excellente, avec des matériaux solides et une étanchéité jusqu’à 10 m. Niveau ergonomie, sa petite taille est clairement un atout, et elle profite en plus d’une très bonne préhension. Vous pourrez bien sûr la fixer à un harnais ou sur une perche pour une meilleure prise en main.

Vous retrouverez l’écran tactile de 2,27″ présent à l’arrière, et un plus petit écran de retour à l’avant. Elle embarque un capteur de 27 Mpx au format 8:7, pour capter des vidéos en 16:9 et 9:16, idéal pour les réseaux sociaux ou YouTube. Ses fonctions de stabilisation et de correction des mouvements à 360 degrés permettent d’obtenir des images très stables. La stabilisation HyperSmooth 5.0 délivre des vidéos d’une excellente fluidité, sans fournir d’effort de votre part.

À ce prix, cette GoPro est-elle une bonne affaire ?

Certes, ce modèle n’est pas la toute dernière génération, mais moins de 300 €, c’est un très bon prix pour une action-cam polyvalente de qualité — avec deux batteries offertes en bonus. Sans égaler des caméras haut de gamme, l’action-cam de GoPro propose de très belles images, même en faible luminosité. Elle peut filmer avec une définition maximale de 5,3K, et jusqu’à 60 i/s. Les préréglages GoPro existants sont suffisamment bien calibrés pour éviter de chercher vous-même les bons réglages vidéos pour obtenir de belles images.

Vous retrouverez un mode pour réaliser des timelapses, ainsi qu’un mode baptisé Star Trails pour capturer le ciel étoilé avec le mouvement de la Terre. Niveau autonomie, la Hero11 Black tiendra un peu plus d’une heure en 4K/60 fps. Une autonomie un peu faible, heureusement compensée par les deux batteries supplémentaires.

