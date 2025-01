Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Google Pixel 8 est un smartphone qui reste toujours une bonne référence malgré la sortie du Pixel 9. Vendu avec la caméra de sécurité Google Nest Cam, c’est en plus un excellent deal.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, cette promotion sur ce pack avec Pixel 8 ?

Le pack Google Pixel 8 et Google Nest Cam est habituellement vendu 799,99 €. Pour ces soldes d’hiver, il est proposé au prix de 549 € sur le site de Leclerc.

Vous retrouverez le nouveau Pixel 9 Pro dans notre guide des meilleurs smartphones, ainsi que d’autres modèles.

C’est quoi, le Pixel 8 ?

Le Google Pixel 8 possède des dimensions de 150.5 × 70.8 × 8.9 mm pour un poids de 168 g. C’est un smartphone plutôt compact qui offre une excellente prise en main. Son écran de 6,2 pouces offre une excellente luminosité avec un rendu détaillé et des couleurs vives. Son taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 120 Hz et apporte la fluidité nécessaire pour l’ensemble des tâches.

Il embarque une puce Tensor G3 à l’aise avec le multitâche ou les jeux vidéo. Attention toutefois avec les titres gourmands en ressources, qui feront chauffer le smartphone si les graphismes sont poussés à fond. Le Pixel 8 est surtout un très bon photophone, avec un capteur principal et un ultra-grand-angle qui permettent des clichés nets. La qualité est légèrement en retrait de nuit, mais l’intelligence artificielle générative se charge de retoucher les photos. Enfin, comptez une journée et demie d’autonomie, et une environ 1 h de charge pour retrouver 100 % de batterie.

Le Google Pixel 8 // Source : Google

Et la Google Nest Cam ?

La Google Nest Cam est une caméra de sécurité filaire qui peut filmer en 1080p. La qualité d’image est largement suffisante, de jour comme de nuit, pour obtenir des vidéos claires et nettes, grâce à la technologie HDR et à la fonctionnalité Vision nocturne. Le champ de vision de 130° permet de brasser un large panorama.

La caméra s’accompagne de quelques fonctions, pour certaines pas essentielles, mais qui ont le mérite d’être présentes. Très utiles, la fonction de distinction entre les animaux et les êtres humains, ainsi que la reconnaissance des visages connus, permet d’éviter à la caméra de vous envoyer des alertes inutiles. Dommage que la reconnaissance faciale s’active via un abonnement. La caméra se consulte via l’application dédiée Google Home, disponible sur smartphone et tablette.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.