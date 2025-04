Lecture Zen Résumer l'article

Depuis quelques mois, les utilisatrices de TikTok voient défiler des vidéos, anglophones comme francophones, les incitant à contracter leur périnée pour en prendre soin dans la durée, évitant ainsi fuites urinaires et descente d’organes. Une initiative qui cible des femmes très occupées, mais dont la fiabilité interroge.

« Contracte le périnée cinq fois pour moi s’il te plaît, et 5… 4… 3… 2… 1…. » C’est par ces mots que l’une des nouvelles influenceuses périnée, PilateswithcoachMarine, attrape au vol ses spectatrices sur TikTok, les invitant inopinément à faire une série de contractions périnéales. Instantanément, le périnée de celles qui savent le situer se raidit et commence sa danse. Mais, ces vidéos sont-elles vraiment bénéfiques pour la santé ?

La rééducation du périnée sur TikTok, une trend qui comble un besoin réel

Le périnée est un ensemble de muscles allant du pubis au coccyx, chez les femmes comme chez les hommes. Il peut être nécessaire de le rééduquer dans certaines circonstances comme après un accouchement ou une chirurgie de la prostate, mais aussi pour prévenir une incontinence urinaire ou une descente d’organes en cas de plancher pelvien affaibli.

« J’ai vu ce type de vidéos pour la première fois il y a un mois, se souvient Virginie*, utilisatrice de TikTok. C’était une vidéo de PilateswithcoachMarine, puis j’ai vu des vidéos de réactions d’autres femmes qui disaient qu’on avait un peu l’impression d’être prises en otage, car la vidéo se lance, elle ne te laisse pas le temps de réfléchir et tu te retrouves à faire l’exercice presque malgré toi ! »

Malgré cette entrée en matière laissant peu de temps à la réflexion, Virginie a tout de suite adoré voir passer ces vidéos dans son feed. « Les vidéos sont courtes et vont droit au but. » Cela comble un besoin réel pour la jeune femme, qui réfléchissait depuis déjà plusieurs mois à entamer une rééducation du périnée. « Je pensais acheter une sonde périnéale pour le faire chez moi, mais ce n’est pas donné, et me connaissant, je l’aurais utilisé deux fois avant d’arrêter. »

L’achat d’une sonde personnelle n’a rien d’un passage obligé, puisqu’il est également possible de pratiquer sa rééducation auprès d’un ou une sage-femme ou kinésithérapeute, avec des séances prises en charge par la Sécurité sociale. Néanmoins, d’autres obstacles peuvent freiner la mise en place d’une rééducation, comme le manque de temps, la gêne de montrer ses organes sexuels à un soignant, ou encore les déserts médicaux.

Virginie va désormais plus souvent sur TikTok, dans l’espoir de croiser ces vidéos d’exercices. « J’y vais plusieurs fois par semaine, et je tombe toujours très vite sur une vidéo de PilateswithcoachMarine ou de Femalephysioco [une tiktokeuse australienne]. » Après quelques semaines à ce rythme, la jeune femme constate des résultats satisfaisants. « J’ai moins de fuites urinaires lorsque j’éternue ! »

Gain d’abonnés ou considération pour la santé féminine, quelles motivations derrière cette tendance ?

Julieta Quesada est médecin urgentiste et tient le compte @docteur.urgences sur TikTok. Elle a publié sa première vidéo d’exercices périnéaux il y a un an, et en ajoute régulièrement depuis. « L’idée m’est venue quand j’ai moi-même accouché, et que j’ai dû faire ma rééducation périnéale. Je me suis dit que ça serait intéressant de partager cela, car de nombreuses femmes ne prennent pas le temps de le faire. »

La médecin se base sur la méthode Kegel pour préparer ses exercices, une technique mise au point dans les années 1940 et largement plébiscitée pour renforcer le plancher pelvien. « Cela donne aux femmes une bonne visualisation des contractions à faire. » Mais si le Dr Quesada est une professionnelle de santé, il n’en va pas de même de toutes les productrices de ces vidéos d’exercices.

Sabrina Fajau est kinésithérapeute, spécialisée dans la rééducation abdominopelvienne. Elle anime le compte @sabsante sur Instagram, anciennement Princesse Périnée. « Je suis partagée au sujet de ces vidéos, c’est génial que des gens se saisissent du sujet du périnée, car on n’en entend pas assez parler, mais les exercices et les infos donnés ne sont a minima pas suffisants, voire faux. »

Pour la kinésithérapeute, les exercices demandant à contracter et relâcher le périnée sont spécifiques à un début de rééducation. « Quand on se fait une entorse, au début on protège, on masse, ensuite on travaille les mouvements, puis on reprend des activités. Pour le périnée, c’est pareil, ce ne sont pas uniquement ces exercices qui vont le rendre fonctionnel. »

Le problème est rapidement identifié par Sabrina Fajau : « Ces vidéos ne sont pas toujours animées par des sage-femmes ou kinés formés au sujet, parfois il s’agit de coachs, dont ce n’est pas le domaine d’expertise. Ça fonctionne en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, mais ça manque de détails. La chasse aux vues ne soigne personne. » Et de fait, ces vidéos attirent un nombre de vues et d’abonnés grandissant, devenant un concept intéressant pour qui veut faire grandir sa communauté.

Quels sont les risques à rééduquer son périnée avec des vidéos TikTok ?

Lorsque Virginie pratique ces exercices, elle n’a pas peur de mal faire. « Je faisais déjà des contractions du périnée tous les 36 du mois et au feeling, là au moins je le fais plus régulièrement et avec un guidage. Je ne sais pas s’il est bon, mais je ne vois pas comment cela pourrait être risqué, surtout que je constate des résultats positifs ! »

Le Dr Quesada ne craint pas non plus de risques pour les adeptes de ces vidéos. « Il n’y a pas de risque particulier, même si les exercices sont mal faits et que les personnes contractent leurs abdos à la place du périnée, sur une vidéo d’une minute cela ne posera pas de problème. Le retour de mes followers est très positif, mais je ne suis pas sûre que ces exercices soient suffisants pour renforcer le périnée à long terme. Il faudrait les pratiquer 3 à 5 fois par jour sur plusieurs semaines pour constater des résultats. »

Sabrina Fajau ne partage pas cet avis. « La vidéo arrive et attrape les gens tout de suite pour les inciter à contracter leur périnée. Or, un tiers des personnes, voire plus, ne sait pas comment le contracter. Est-ce qu’elles ne vont pas plutôt serrer les fesses ? Pousser au lieu de contracter le périnée ? » Et risquer ainsi de provoquer des tensions, un déséquilibre musculaire, voire même d’accélérer une descente d’organes. La kinésithérapeute alerte également sur le danger que peut présenter le fait de renforcer un périnée déjà très fort. « Une bonne partie des problématiques du périnée vient de là, et faire des exercices de contraction va les aggraver. »

Alors, que faire si vous souhaitez avoir un périnée en bonne santé ? « Il faut comprendre qu’on ne peut pas soigner sur les réseaux sociaux. On devrait avoir le respect de dire que ce n’est pas possible, un conseil lambda n’est pas adapté à tous, et la notion de bilan personnalisé est indispensable », soulève la kinésithérapeute. Elle souligne par ailleurs que son but, sur les réseaux sociaux, est de démystifier la rééducation périnéale, et d’amener des supports informatifs n’ayant pas vocation à remplacer une séance chez un professionnel de santé.

« Si vous pensez avoir une problématique périnéale, il faut consulter un kiné ou un sage-femme », assure-t-elle. « La santé sur les réseaux sociaux, ça doit être de l’info, pas du soin à proprement parler. Et regardez toujours qui donne les conseils, un professionnel de santé formé, ou bien un coach. »

Ces vidéos peuvent être utilisées en complément d’une réelle rééducation périnéale, mais pas en substitut d’un suivi paramédical, au risque de contracter d’autres muscles ou d’adopter une mauvaise posture, ce qui serait contre-productif et pourrait même favoriser une descente d’organes.

* Le prénom a été modifié.

