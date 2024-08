Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Si vous avez prévu un été mouvementé, la caméra Hero11 de GoPro vous permet de filmer vos vacances au plus près de l’action. La valeur sûre des action-cams devient encore plus intéressante lorsqu’elle baisse de prix.

C’est quoi, la promotion sur cette GoPro ?

La GoPro Hero11 Black est vendue à sa sortie en 2023 au prix de 549 €. Elle est actuellement proposée sur Amazon, avec deux batteries, au prix de 349,90 €.

C’est quoi, cette action-cam de GoPro ?

La GoPro Hero11 possède un design classique d’action-cam, avec un boîtier de forme carré aux dimensions de 72 × 51 × 33 mm pour un poids de 153 g. À l’arrière, vous retrouverez un écran tactile de 2,27″, et un plus petit écran de retour à l’avant. La conception est excellente et la caméra est solide et ne risque pas de vous glisser des mains, grâce à une très bonne préhension et la possibilité de la fixer à un harnais ou sur une perche. Notez que la GoPro est étanche jusqu’à 10 m.

La Hero11 Black est dotée d’un capteur de 27 Mpx au format 8:7, pour capter des vidéos en 16:9 et 9:16, un format idéal pour les réseaux sociaux ou Youtube. Elle possède une fonction de verrouillage pour une correction des mouvements à 360 degrés, afin d’obtenir les images les plus stables possible. Couplées à la stabilisation HyperSmooth 5.0, les vidéos sont en effet d’une fluidité totale. Sans égaler des caméras haut de gamme, l’action-cam propose de très jolies images, même en basse lumière.

La GoPro Hero11 Black est une action-cam compacte // Source : GoPro

Est-ce que la GoPro Hero11 Black est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 350 €, c’est un très bon prix pour une action-cam de grande qualité, si toutefois vous en avez besoin. Si vous souhaitez immortaliser vos sessions de sport ou vos voyages efficacement, c’est un bon investissement, surtout avec deux batteries. Pour un modèle moins onéreux, il faudra se tourner vers la Osmo Action 3 Standard, en ce moment au prix de 229,92 €. Ce modèle d’Osmo offre de belles performances et une stabilisation bluffante.

La GoPro Hero11 Black peut filmer avec une définition maximum de 5,3K, et jusqu’à 60 i/s. Un mode pour réaliser des timelapses est présent, ainsi que différents modes pour personnaliser vos vidéos. Un mode baptisé Star Trails permet par exemple de capturer le ciel étoilé avec le mouvement de la Terre. Malheureusement, comme beaucoup d’action-cam, l’autonomie n’est pas le point fort de Hero11 Black. Sa batterie Enduro tiendra un peu plus d’une heure en 4K/60 fps. Une bonne nouvelle qu’elle s’accompagne de deux batteries supplémentaires. Elle se recharge via un port USB-C.

