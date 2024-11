Lecture Zen Résumer l'article

Vous connaissez ces mèmes par cœur, mais on parie que vous ne savez pas exactement d’où ils viennent. Films, séries, documentaires : retrouvez dans cet article un condensé de notre série sur l’origine des mèmes.

Que serait la culture web sans ses mèmes ? Comme nous, vous les utilisez tous les jours, sans peut-être savoir d’où ils viennent. Et pourtant, de nombreux mèmes célèbres sont issus de films, de séries ou d’épisodes de télé-réalité. Bien souvent, on se rend d’ailleurs compte, en faisant un peu d’archéologie du web, que la scène originelle est détournée à des fins humoristiques.

Vous trouverez dans cet article un résumé de notre série « D’où vient ce mème » et un lien pour en apprendre davantage !

They’re the same picture, vraiment c’est la même image

They’re the same picture // Source : Montage Numerama

Le célèbre mème « They’re the same picture » est issu d’une scène de la série The Office diffusée en 2011. Dans l’épisode « Search Committee« , le personnage de Pam (Jenna Fischer) fait une blague à Creed en lui demandant de trouver des différences entre deux images identiques, prétendant que c’est une tâche venant de la direction. Ce mème est devenu viral en 2018 avec une comparaison entre Fortnite et une poubelle, et est depuis utilisé pour rapprocher de manière humoristique deux choses apparemment différentes.

Me and the Boys, les copains d’abord

Moi montrant à mes potos le mot « sexe » dans le dictionnaire

Le mème Me and the Boys met en scène quatre méchants emblématiques issus des dessins animés Spider-Man des années 1960 : Le Vautour, Electro, Le Bouffon Vert et Rhino. Même si l’expression « Me and the Boys » était déjà utilisée de manière non ironique sur les réseaux sociaux avant 2019, le mème a véritablement pris son essor grâce à un utilisateur de Reddit, cobe1712, qui créé la version iconique que l’on connaît aujourd’hui en combinant ces quatre personnages le 25 mai 2019. Sa popularité s’explique par sa capacité à illustrer de manière humoristique la camaraderie entre amis dans des situations absurdes.

Ancient Aliens, un grand classique

Je dis pas que c’était des aliens… mais c’était des aliens

Le mème « Ancient Aliens », tiré de l’émission éponyme diffusée sur History Channel, met en scène Giorgio A. Tsoukalos, un expert autoproclamé en théories extraterrestres. Devenu viral dès novembre 2010 sur 4chan, ce mème utilise une capture d’écran de Tsoukalos, reconnaissable à ses cheveux ébouriffés, pour tourner en dérision sa tendance à attribuer systématiquement aux extraterrestres l’origine de phénomènes historiques qu’il juge inexpliqués, comme la construction des pyramides. La théorie des anciens astronautes qu’il défend dans l’émission, suggérant que des aliens auraient influencé le développement des civilisations humaines, est devenue un sujet de moquerie populaire sur internet.

Nod of Approval, ce n’est pas Zach Galifianakis

Si Robert Redford savait…

Le mème, tiré du film Jeremiah Johnson (1972) de Sydney Pollack, montre Robert Redford incarnant un trappeur solitaire des montagnes Rocheuses. La scène devenue virale montre le personnage hochant lentement la tête en approbation face à sa femme Swan et son fils adoptif Caleb. Apparu sur Internet en 2012 via des plateformes comme Funnyjunk et Reddit, ce mème est devenu un symbole universel d’approbation silencieuse dans les conversations en ligne. Il a connu un regain d’attention en 2019 lorsqu’un article de Splinter a révélé que de nombreux internautes confondaient Robert Redford avec Zach Galifianakis dans cette séquence.

Rick & Morty Copypasta, pour les gens avec un gros cerveau

Un très gros QI, oui

Le célèbre copypasta « To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty » est un texte satirique qui se moque des fans prétentieux de la série animée. Apparu pour la première fois sur Reddit le 29 juillet 2017, publié par l’utilisateur Niekisch dans r/CringeAnarchy, ce copypasta est devenu viral pour sa parodie des fans qui se considèrent intellectuellement supérieurs. Le texte, prétendant de manière ironique que seules les personnes ayant une connaissance approfondie de la physique théorique et de la littérature russe peuvent apprécier l’humour de la série, est devenu un modèle populaire adapté à d’autres fandoms pour tourner en dérision le snobisme intellectuel.

Is This a Pigeon? Ou plutôt, un papillon

Est-ce un pigeon ?

Le mème provient d’une scène de l’anime japonais The Brave Fighter of Sun Fighbird (1991), où un androïde nommé Yutaro Katori confond de manière absurde un papillon avec une colombe. Apparu pour la première fois en ligne le 6 décembre 2011 sur Tumblr, le mème est devenu viral pour sa capacité à illustrer toute forme de confusion ou de mauvaise interprétation flagrante.

xxx, xxx Everywhere avec Buzz et Woody

Partout partout !

Le mème est issu d’une scène de Toy Story 2 (1999), montrant Buzz l’Éclair et Woody dans la chambre d’Andy lors des préparatifs pour une colonie de vacances. Né en 2007 sur le forum 420chan suite à un filtre automatique qui ajoutait la phrase « DICKS EVERYWHERE » aux images sans texte, le mème a évolué pour devenir un format permettant de souligner de manière humoristique l’omniprésence d’un phénomène dans la culture pop ou la vie quotidienne.

Condescending Wonka, le provocateur

Wonka le condescendant

Ce mème vient d’une capture d’écran du film Willy Wonka et la chocolaterie (1971) montrant Gene Wilder dans le rôle-titre lors de la scène de présentation des Everlasting Gobstoppers. Apparu en janvier 2011 sous la forme du mème « You Must Be New Here », il a été rebaptisé « Condescending Wonka » en octobre de la même année, devenant l’incarnation parfaite du sarcasme sur Internet grâce à l’expression faciale caractéristique de Wilder, mêlant attention feinte et sourire ironique. Le mème est typiquement utilisé pour répondre de manière condescendante à des affirmations jugées naïves ou mal informées.

Mocking SpongeBob, lE BoB QuI FaIt LE PoulEt

Mème Bob l’Eponge

Ici, l’image est tirée de l’épisode Little Yellow Book de Bob l’éponge diffusé le 25 novembre 2012, où le personnage principal imite un poulet après avoir vu un motif écossais. Le mème a fait ses débuts sur Twitter le 4 mai 2017, combinant l’image de Bob l’éponge avec un texte alternant majuscules et minuscules (uN pEu DaNs Ce StYlE lÀ) pour se moquer de manière sarcastique d’affirmations jugées absurdes ou provocatrices.

Futurama Fry / Not Sure If, quand tu sais vraiment pas

Petits yeux

Le mème iconique vient de l’épisode The Lesser of Two Evils de la série Futurama (2000), montrant le personnage de Philip J. Fry avec une expression perplexe après avoir été surpris en train de fouiller dans les sous-vêtements de Leela. Son format « Not sure if… » (« Pas sûr si… ») suivi de deux possibilités contradictoires ou ambiguës est devenu un moyen populaire d’exprimer le doute ou la confusion face à des situations équivoques.

Sad Robot, l’embarras

Le mème « I, Robot, ‘No’»

Le mème met en scène Sonny, un personnage du film I, Robot (2004) durant une scène finale où il répond « No » à une question de Will Smith. Apparu pour la première fois sur Instagram le 10 novembre 2019 avec une blague sur la virginité, ce mème connaît une renaissance depuis octobre 2024 sur TikTok et X (Twitter), particulièrement en France, avec un nouveau format utilisant la chanson No One d’Alicia Keys. Le succès du mème repose sur l’expression « vide » du robot, utilisée pour tourner en dérision des moments de solitude ou de honte que tout le monde peut vivre.

Dafuq, pardon ?

Pardon ?

Le mème « Dafuq », une version argotique de l’expression « what the fuck », est associé à une image de Severus Rogue (Alan Rickman) dans la saga Harry Potter, montrant une expression de choc et de perplexité. Apparu à la fin des années 2000 avec une première définition sur Urban Dictionary le 4 janvier 2009, le mème a vraiment pris son envol en novembre 2010 quand l’image de Rogue a été combinée avec d’autres images fixes du film. Sa popularité a conduit à la création d’un blog spécialisé « Dafuq-Posts » en octobre 2011 et d’une page Facebook en décembre de la même année. Il ne prononce évidemment pas cette phrase dans les films.

Homer disparaissant dans les buissons, un classique de la honte

Tu me vois, tu me vois plus

Le mème provient de l’épisode Homer aime Flanders (saison 5, épisode 16) des Simpson, diffusé en 1994. La scène montre Homer reculant lentement dans les buissons séparant sa maison de celle des Flanders après avoir réalisé qu’il n’est pas le bienvenu à une réunion de famille chez son voisin. Bien que la scène soit instantanément devenue culte, ce n’est qu’au début des années 2010, avec l’essor des réseaux sociaux comme Reddit et Tumblr, que cette séquence s’est transformée en mème viral, devenant l’expression parfaite pour illustrer l’envie de s’esquiver.

Surprised Pikachu, notre préféré

Pikachu !

Surprised Pikachu est tiré de l’épisode 10 de la première saison de Pokémon (« Le village caché ») diffusé en 1997, montrant la mascotte de la franchise avec une expression de surprise exagérée lors d’un combat entre Bulbizarre et Papillusion. Le mème a véritablement pris son envol le 26 septembre 2018 sur Tumblr, lorsque l’utilisateur popokko a publié un scénario avec cette image, récoltant plus de 223 000 notes. Il est depuis devenu un moyen populaire d’illustrer des réactions de surprise disproportionnée face à des situations totalement prévisibles.

Pablo Escobar Waiting, quand on est vraiment à la traîne

C’est long, si long !

C’est dans la deuxième saison de la série Netflix Narcos (2015), où l’acteur Wagner Moura incarne le célèbre narcotrafiquant, qu’on peut l’apercevoir dans des moments de solitude et de mélancolie. Né en 2016 sur Reddit avec un post humoristique sur l’attente d’une livraison du smartphone OnePlus 3, il utilise principalement trois images emblématiques : Escobar sur une balancelle, devant une piscine vide, et à une table de cuisine.

Phoebe teaching Joey, qui ne comprend rien

Celui qui baragouinait

Le mème provient de l’épisode Celui qui baragouinait (The One Where Joey Speaks French, saison 10, épisode 13) de la série Friends. La scène montre Phoebe tentant d’enseigner le français à Joey pour une audition, mais celui-ci transforme chaque mot en charabia incompréhensible. Le mème a émergé le 5 décembre 2011 sur 9GAG avec une image en huit panneaux de la scène, et est depuis devenu un symbole viral pour illustrer l’écart entre une explication claire et une incompréhension totale, ou plus largement pour montrer comment certaines personnes font l’exact opposé de ce que le bon sens recommanderait. Plus rien à voir avec le fait d’apprendre le français, donc !

Perfection

Perfection

Ce mème prend racine dans une scène du film X-Men: First Class (2011) où Magneto (Michael Fassbender) exprime son admiration devant la véritable apparence de Mystique (Jennifer Lawrence). Le format du mème, apparu dès octobre 2011 sur Reddit avec une blague sur Raven Symoné, se compose de deux images : Fassbender regardant une première image, puis cette même image remplacée par une autre considérée comme « parfaite ».

It’s Over 9000! Végéta et ses calculs savants

9000, c’est beaucoup

C’est dans Dragon Ball Z (« Le Retour de Goku« ) diffusé le 19 avril 1997 que le personnage de Végéta s’exclame face au niveau de puissance impressionnant de Son Goku qui dépasse les 9 000. Le mème a véritablement pris son envol le 17 octobre 2006 quand l’utilisateur Kajetokun a partagé la scène sur YouTube. Il est utilisé pour évoquer quelque-chose de très fort ou de très puissant.

It’s a trap!, le cri du légendaire amiral Ackbar

C’est un piège !

Le cri It’s a trap vient d’une scène du film Star Wars Le Retour du Jedi où l’Amiral Ackbar, leader des rebelles, s’exclame dramatiquement en découvrant que l’Empire leur tend une embuscade. Le mème a fait son entrée dans la culture internet au début des années 2000 grâce à une image macro créée par OMGWTFBBQ, administrateur de Something Awful, avant de gagner en popularité sur 4Chan et YTMND en 2005 avec de nombreuses parodies. La phrase est depuis devenue un moyen populaire d’avertir de façon humoristique d’une situation trompeuse ou d’une offre trop belle pour être vraie.

Come at me bro, la bagarre !

Viens te battre !

Le mème vient d’une scène de l’émission de télé-réalité Jersey Shore diffusée le 7 janvier 2010, où Ronnie Ortiz-Magro répète cette phrase lors d’une altercation sur la promenade de Seaside Heights. Le mème a gagné en popularité après qu’un utilisateur d’Urban Dictionary en ait proposé une définition le 10 février 2010, avant de connaître un essor viral en juin 2011 avec une vidéo YouTube mettant en scène le bodybuilder Aziz Shavershian. L’expression, accompagnée d’une posture caractéristique bras écartés, est depuis devenue un moyen humoristique de répondre à une provocation ou de défier quelqu’un. Même quand c’est un petit hérisson dans l’herbe.

Facepalm, l’exaspération finale

Ohlala

Le mème est issu d’une scène de Star Trek: The Next Generation (épisode « Déjà Q », saison 3, 1990) montrant le capitaine Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) se prenant la tête dans la main face au comportement agaçant du personnage Q. Le mème a fait son apparition en ligne le 21 mai 2007 via une vidéo YouTube de Johan Jacobsen, avant de connaître un essor significatif après son ajout sur Meme Generator le 29 janvier 2012.

I Don’t Want to Live on this Planet Anymore, Futurama à son paroxysme

Je ne veux plus vivre sur cette planète

Le mème a son origine dans l’épisode A Clockwork Origin (saison 6, 2010) de Futurama, où le professeur Farnsworth déclare vouloir quitter la Terre, exaspéré par l’enseignement du créationnisme dans les écoles. Le mème a véritablement pris son envol sur Reddit le 28 mars 2011 avec un fil de discussion qui a atteint plus de 2 000 votes positifs, avant d’être repris sur 4chan le 30 mars. Il est depuis devenu une façon populaire d’exprimer un désespoir ironique face aux absurdités du monde moderne.

Mind Blown ou la surprise totale

Explosion de cerveau

Le mème provient d’un segment intitulé « Universe » de l’émission humoristique américaine Tim and Eric Awesome Show, Great Job! (2007-2010), où Eric Wareheim mime l’explosion de son esprit face aux mystères de l’univers, avec des effets spéciaux volontairement médiocres et une expression faciale pour le moins exagérée.

Spider-Man Pointing, le Spider-Man qui pointe du doigt un autre Spider-Man

Spider-Man, c’est toi ?

Le mème est issu de l’épisode 19b Double Identité de la série animée Spider-Man des années 60, diffusé le 13 janvier 1968. Dans cette scène, le véritable Spider-Man confronte Charles Cameo, un voleur d’art qui s’est déguisé en Spider-Man pour troubler la police, créant un face-à-face où chacun accuse l’autre d’être un imposteur. Le mème est devenu un moyen populaire de parodier des situations où deux personnes ou entités apparemment opposées tiennent en réalité des propos ou adoptent des comportements similaires.

