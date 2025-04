Lecture Zen Résumer l'article

Jul se produira au Stade de France ce samedi 26 avril devant 80 000 spectateurs. Le rappeur prévoit de retransmettre en direct le concert, mais il faudra aussi acheter un billet.

Jul n’organise pas souvent de concerts, alors quand il le fait, ça fait du bruit. Il se produira au Stade de France ce 26 avril devant 80 000 de ses fans. Sauf que tous n’ont pas pu obtenir les précieuses places. Ça tombe bien : le concert sera retransmis en direct, pour 10 euros.

Un Stade de France plein à craquer : Jul va streamer son concert

35 minutes : c’est le temps qu’il aura fallu à Jul pour vendre la totalité des billets pour son concert au Stade de France et au Vélodrome, soit plus de 4 200 billets à la minute. La file d’attente sur le site de vente était de plusieurs centaines de milliers d’internautes.

Si Jul cristallise autant les attentes, c’est parce qu’il est un artiste très populaire, mais pas uniquement : il organise très rarement des concerts. Ce qui explique les listes d’attente interminables et que les reventes de billets sont scrutées. D’autant plus que des sites d’arnaques se sont montés : il y en a même qui disent aux fans de Jul de faire attention aux arnaques.

Il n’y a plus aucune place en vente pour le concert de Jul // Source : Numerama

Pour palier à ça, le rappeur a annoncé streamer en direct son concert du Stade de France qui aura lieu ce samedi 26 avril, comme il l’a annoncé sur X : « ma team, je sais que beaucoup d’entre vous sont déçus de pas pouvoir venir au Stade de France ce samedi… du coup j’ai tout fait pour trouver une solution pour que tout le monde puisse en profiter ».

Sauf que pour y accéder, il faudra acheter un billet au prix de 10 euros sur son site. Évidemment, dans les réponses à ce tweet, des internautes critiquent le prix du billet, d’autant plus pour un rappeur considéré comme « proche du peuple ».

Comment voir le concert de Jul au Stade de France en direct

Chaque internaute recevra alors un code qui permettra de se connecter ce samedi à 20h45 pour profiter du spectacle. Le concert démarrera réellement à 21 heures. Attention : le code d’accès est unique : vous ne pourrez pas le partager, il n’est utilisable qu’une seule fois sur le même appareil. Vous pourrez évidemment regarder le concert à plusieurs sur un même écran.

Le site pour acheter un code afin de regarder le concert en direct

Aucune plateforme n’est derrière : il faudra se connecter au site, ce qui n’est pas très pratique sur téléviseur. Mais sur navigateur (Chrome, Firefox), sur iPhone (iOS 10 et plus avec Safari ou Chrome) et sur Android (Android 4.4 et plus avec Chrome) Malheureusement, le live ne pourra pas être regardé après le concert.

Si vous n’avez aucun billet pour le concert, c’est sans doute le seul moyen d’en profiter à quelques heures de l’événement. D’autant plus que Jul a sorti un album ce vendredi 25 avril, intitulé D&P à vie.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama