Les offres Ciné/Séries et Intégrale permettent désormais d'avoir accès à Netflix via un abonnement Canal+. On fait le point sur les offres.

L’abonnement à Netflix est officiellement intégré à certaines offres de Canal+ depuis ce mardi 15 octobre 2019. Comme nous avons pu le constater sur le site officiel du groupe français, il est désormais possible de souscrire à Netflix via des abonnements Canal+ pour ce qui concerne les offres Cinés/Séries et ainsi Intégrale+.

Le 16 septembre dernier, Canal+ annonçait un partenariat historique avec Netflix, qui lui permet de consolider son statut de plateforme commune de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). L’abonnement Netflix contenu dans cette offre est le tarif Standard, qui est vendu 11,99 euros par mois par la multinationale américaine, donne accès à de la HD (mais pas d’UHD) et deux écrans simultanés.

En revanche, il n’est pas question que les abonnés Canal+ puissent regarder des séries Netflix directement sur Canal+ : si les contenus seront affichés sur la même interface, vous serez redirigés automatiquement vers Netflix si vous cliquez sur un film, série ou documentaire hébergé chez le concurrent américain.

L’offre Canal+ Ciné/Séries

Concrètement, l’offre Ciné/Séries de Canal+ n’existe plus sans Netflix : si vous êtes un nouvel abonné, vous ne pourrez pas vous y abonner sans Netflix (l’offre à 29,90 euros par mois n’est plus disponible). Il faudra prendre le pack classique Canal+ (19,90 euros/mois) et y ajouter le pack Ciné/Séries à 15 euros/mois. À noter que vous aurez le choix entre laisser Canal+ « transmettre » votre adresse mail à Netflix ou cocher l’option « je souhaite renseigner directement mon adresse email auprès de Netflix ».

Prix du nouveau pack Ciné/Séries/Netflix : 34,90 euros par mois (tarif de lancement)

Si vous êtes déjà abonné à l’ancienne offre Ciné/Séries de Canal+, le changement sera théoriquement 5 euros plus cher. Mais en pratique, il est difficile d’en tirer des conclusions globales, Canal propose beaucoup d’offres promotionnelles, avec des réductions qui varient en fonction de période et de la durée d’engagement.

Par exemple, un journaliste de la rédaction de Numerama dispose d’un abonnement Ciné/Séries qui ne lui coûte que 20 euros par mois (14,99 euros + 5 euros pour Ciné/Séries). S’il devait changer juste pour avoir Netflix dans son pack, cela lui coûterait 15 euros au lieu de 5 euros. Or vu que l’abonnement Standard Netflix (2 écrans) ne coûte que 11,99 euros, cela correspond donc à une économie de… 1,99 euro par mois seulement.

Prix du pack Ciné/Séries/Netflix si vous êtes déjà abonné : 34,99 euros par mois ou 39,99 euros par mois (si vous n’aviez pas eu de promotion)

L’offre MyCanal Intégrale

Contrairement à ce qu’il nous avait été communiqué, l’offre intégrale MyCanal ne contiendra pas automatiquement, ni gratuitement, un abonnement à Netflix. Comme nous avons pu l’observer avec un abonnement intégral, il faut dépenser 4 euros en plus par mois pour obtenir en plus les contenus de Netflix.

Prix du pack Intégral+Netflix si vous êtes déjà abonné : 83,90 euros (79,90 euros + 4 euros) par mois