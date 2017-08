La lecture du son automatique sur les vidéos Facebook commence à débarquer en France. Si vous n'aimez pas la fonctionnalité, il est possible de la désactiver.

Description« Pour rendre Facebook plus propice aux vidéos, elles se lancent maintenant automatiquement avec le son » : ce sont ces termes que Facebook emploie en français pour annoncer l’arrivée de sa fonctionnalité liée aux vidéos dans l’application. Annoncé en février, ce changement dans le comportement des vidéos sur le feed est défendu par Facebook avec les arguments suivants : les utilisateurs qui regardent des vidéos sur le réseau social s’attendent à ce qu’elles se lancent avec le son si le son de leur smartphone est activé.

Nan mais t'es sérieux Facebook ? ! pic.twitter.com/y5ZlFeA5a9 — Luk (@le_luk) August 22, 2017

Le déploiement se fait lentement et après les premières apparitions mi-juillet 2017 sur les versions anglophones de l’app, on constate petit à petit une arrivée de la fonction sur les smartphones français.

Et pourtant, bien des utilisateurs ne sont pas friands de la fonctionnalité. Le son en autoplay est par exemple l’un des points noirs de la publicité en ligne, souligné par la Coalition For Better Ads qui recommande aux médias et aux sites d’éviter ce genre de comportement publicitaire. Ce sera l’un des critères retenus par l’adblock par défaut de Google Chrome pour bloquer les publicités.

Si vous faites partie de ces utilisateurs, vous serez heureux d’apprendre qu’il est possible de désactiver cette fonctionnalité… plus ou moins facilement.

Désactiver le son en autoplay

Sur Android Sur Android

Sur l’application Android, Facebook a pensé à ajouter un paramètre spécifique à la lecture automatique du son sur les vidéos. Vous y accédez tout simplement dans les paramètres de l’application dans le menu hamburger.

Sur iOS Sur iOS

Sur iOS, Facebook n’a pas (encore ?) mis en place une option spécifique. Il faut donc aller dans les paramètres de l’application via le hamburger en bas à droite et toucher Paramètres puis Paramètres du compte.

Ensuite, dans Vidéos et photos, il faut toucher Lecture automatique pour arriver aux options de lecture. Ici, il faut sélectionner Ne jamais lire les vidéos automatiquement.

Oui, c’est plus radical vu que vous n’aurez pas le choix de désactiver seulement le son.

Notez bien que la fonctionnalité respecte également le paramètre système : si vous êtes en silencieux, le son ne se déclenchera pas.