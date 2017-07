Nouveauté parmi les plus attendues des utilisateurs de smartphone Samsung, l'assistant vocal Bixby s'est fait désirer après son annonce en mars dernier. Le logiciel a accusé un certain retard, avant d'être finalement disponible en mai pour la Corée du Sud... et ce mardi 19 juillet aux États-Unis.

Avec son Galaxy S8 sorti récemment, la marque Samsung a regagné en prestige et en importance après les problèmes du Note 7.

Le logiciel vocal permettant de commander les S8 et S8+ par la parole a été annoncé par surprise en mars dernier, mais n’a pas profité de la sortie des deux nouveaux smartphones pour se dévoiler au monde entier fin avril. Ce n’est qu’en mai que la Corée du Sud a enfin eu le droit d’utiliser Bixby, pendant que la version anglaise rencontrait quelques problèmes de développement. Celle-ci est dorénavant disponible aux États-Unis en téléchargeant un patch, mis en ligne ce mardi 18 juillet.

L’Asie, l’Amérique… et l’Europe ?

Capable de prendre en charge les fonctionnalités d’une application par la voix — si elle est évidemment compatible et conçue pour — ou encore de comprendre le contexte pour être plus précis et d’accepter les erreurs des utilisateurs, cet assistant vocal aura donné du fil à retordre aux ingénieurs de Samsung.

Le moteur vocal s’est avéré des plus complexes lors de son développement, repoussant la sortie du service de plusieurs mois, laissant un Samsung relativement silencieux. Il faut dire que l’ambition du constructeur coréen est certainement responsable de ce retard, même s’il faudra tester ce fameux Bixby en pratique pour découvrir ses véritables fonctionnalités.

Mais maintenant que l’assistant est disponible en coréen, ainsi qu’en anglais uniquement pour les États-Unis, qu’en est-il de l’Europe et d’une version française ? Eh bien Samsung n’a pas apporté de réponse à cette interrogation, restant relativement silencieux au moins jusqu’au mois prochain, date de présentation du Note 8. Mais il se pourrait que l’attente soit encore longue avant de le voir débarquer dans l’hexagone, comme Samsung France l’annonçait déjà en avril dernier.