[Deal du Jour] Samsung a récemment commercialisé deux nouveaux smartphones pliants : Le Galaxy Z Fold 5, et le Galaxy Z Flip 5. Ce dernier possède toujours son fameux format à clapet, mais change quelque peu par rapport aux anciens modèles, grâce à quelques nouveautés. Il profite en ce moment d’une bonne réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 256 Go est vendu 1 199 € à sa sortie. Il est actuellement proposé au prix de 849 € sur le site Ubaldi.

C’est quoi, ce smartphone qui se plie ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 conserve son format compact, très pratique pour le glisser dans une poche. D’un point de vue design et ergonomie, sa prise en main est agréable, avec des dimensions de 165,1 × 71,9 × 6,9 mm lorsqu’il est déplié (85,1 × 71,9 × 15,1 mm replié), et un poids de 187 g. Le Flip 5 se déplie à la manière d’un téléphone à clapet, ce qui peut faire peur au premier abord. Mais Samsung soigne les finitions de son smartphone et la sensation de solidité est au rendez-vous. La nouvelle charnière, qui faisait défaut aux modèles précédents, est enfin revue et permet maintenant au smartphone d’être certifié IPx8, et de résister à une immersion dans l’eau. Malheureusement, la pliure au centre de l’écran se voit encore et peut gêner.

Autre nouveauté, il s’accompagne dorénavant d’un écran Amoled externe plus grand, qui passe de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Anecdotique sur le Flip 4, l’écran du Flip 5 est bien plus agréable pour consulter ses notifications et ses widgets, ou répondre à un message. Dommage qu’il soit sujet aux reflets. L’écran intérieur possède une dalle Amoled de 6,7 pouces, Full HD+ avec une résolution de 2640 × 1080 pixels, et un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz. Il offre de bonnes performances, avec une luminosité élevée qui permet un usage en extérieur même en plein soleil, et de bons contrastes. Les bordures fines offrent une bonne immersion, appréciable pour regarder du contenu en streaming.

L’écran avant du Flip 5 gagne en taille par rapport au Flip 4 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Galaxy Z Flip 5 est-il intéressant à ce prix ?

Moins de 850 € pour le dernier smartphone pliant de Samsung, c’est une bonne affaire. Le Flip 5 n’est pas qu’un smartphone pliant original, il en a aussi dans le ventre. Il embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM. Les performances sont excellentes et le smartphone de Samsung est rapide et fluide. L’ensemble de vos applications tournera sans ralentissements, y compris les jeux gourmands. L’expérience utilisateur est très plaisante, avec des menus réactifs et une ergonomie efficace sous OneUI 5.1.1.

Niveau photo, les deux capteurs de 12 mégapixels, et le capteur de 10 Mpx à l’avant, font un bon travail. Les clichés sont nets et profitent d’un bon piqué, même s’ils souffrent de temps à autre d’une surexposition qui peut gâcher l’ensemble. Le manque de contraste peut aussi par moments perturber la netteté. Toujours est-il que les clichés sont bons et parfaitement exploitables. Le Flip 5 peut filmer jusqu’en 4K à 60 i/s. Enfin, niveau autonomie, le smartphone de Samsung tiendra facilement une journée, dans le cas d’un usage normal. Pour une utilisation plus intensive, prévoyez le chargeur avec vous ou une bonne batterie externe. Il se recharge en un peu plus d’une heure.

