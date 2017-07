Plusieurs sources évoquent le mois d'août, et la date précise du 23, pour l'annonce du Galaxy Note 8 de Samsung. L'échéance permettrait au constructeur sud-coréen de commencer la commercialisation de son produit dès septembre.

Quand Samsung se décidera-t-il à rompre le silence autour de son Galaxy Note 8 ? L’attente ne devrait plus durer très longtemps, si l’on en croit les informations dévoilées par deux médias sud-coréens. En juin dernier, le bruit avait commencé à courir que le smartphone sera dévoilé au mois d’août 2017.

Cette échéance, jusqu’à présent supposée, pourrait bien être la bonne. The Bell évoque la date précise du 23 août, tandis que The Investor précise avoir eu un échange avec un dirigeant de l’entreprise, qui accepte uniquement de confirmer que le téléphone sera dévoilé au mois d’août à New York — sans préciser le jour exact.

En vente dès septembre ?

Le choix du mois d’août serait lié au fait que Samsung songe à entamer les ventes de son nouveau téléphone dès septembre prochain à l’échelle mondiale. Le constructeur pourrait également profiter de l’opportunité du salon tech IFA 2017, organisé à Berlin du 1er au 6 septembre, pour lancer la commercialisation du téléphone.

Après l’explosif Galaxy Note 7, Samsung attendu au tournant

Après l’épisode maudit du Galaxy Note 7, finalement tué par le constructeur avec une mise à jour, Samsung est attendu au tournant avec ce modèle. Et ce d’autant plus que l’entreprise avait fait savoir que les utilisateurs qui avaient été brûlés par les explosions à répétition du Note 7 pourraient bénéficier d’un tarif réduit sur le Galaxy Note 8.

Ceci, néanmoins, ne concerne pas les quelques usagers du Galaxy Note 7 qui semblent, de leur côté, toujours vouer une passion à la phablette explosive.