Volvo espère voir circuler ses premières voitures autonomes commerciales sur les routes d'ici 2021. Le constructeur automobile vient de signer un partenariat avec Nvidia pour développer un système de conduite autonome.

Volvo veut commercialiser des voitures 100 % autonomes d’ici 2021 — l’horizon 2020 étant communément poursuivi chez la plupart des constructeurs.

Pour ce faire, le constructeur d’origine suédoise — depuis revendu à une entreprise chinoise — mise sur son partenariat avec l’Américain Nvidia. Celui-ci va développer un système de conduite autonome pour Zenuity, la co-entreprise fondée début 2017 par Volvo et Autoliv, une firme suédoise spécialisée dans la conception d’équipements de sécurité pour les voitures.

Nvidia doit créer une IA capable de reconnaître les objets entourant la voiture, d’anticiper les dangers et d’assurer la sécurité de la voiture. Volvo s’appuiera sur ce système dans ses futurs véhicules, tandis qu’Autoliv pourra le vendre de son côté à d’autres constructeurs.

Nvidia confirme son emprise sur la voiture autonome

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité logique de la stratégie déployée par Volvo : le constructeur teste depuis plusieurs mois des véhicules équipés d’un système de conduite autonome signé Nvdia dans la ville de Göteborg, au sud de la Suède. Il a aussi lancé l’essai d’un camion poubelle auutonome.

Nvidia confirme ainsi son poids stratégique sur le créneau de la voiture autonome après avoir déjà conclu des partenariats avec des constructeurs comme Toyota, Audi ou encore Mercedes.

« Nous serons capables de faire des projections de circulation et de protéger des zones d’embouteillage potentiel en travaillant sur les infrastructures, les véhicules et les systèmes de navigation pour optimiser la fluidité du trafic et ainsi diminuer les embouteillages » s’enthousiasme Danny Shapiro, responsable de l’automobile chez Nvidia. Il poursuit : « En observant les réseaux sociaux, les sites ou les horaires de transport, nous pourrons détecter des tendances, observer ce qui se passe dans certaines communautés et aider les gens à planifier leur voyage. »