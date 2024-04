Lecture Zen Résumer l'article

Il y a du nouveau pour le RER A : la ligne bénéficie depuis janvier d’un nouveau centre de gestion. Gérée de concert par la RATP et la SNCF, la ligne s’est équipée pour mieux répondre aux problèmes quotidiens, à la veille des JO.

C’est dans une immense salle, dont un côté entier est recouvert d’écrans, que la SNCF et la RATP administrent conjointement la ligne de RER A — et c’est là que les accidents du quotidien sont gérés. Le nouveau CCU (ou centre de commandement unique) du RER A a été inauguré le 25 avril 2024, en présence de plusieurs médias, dont Numerama. En activité depuis le mois de janvier, ce centre doit permettre aux agents de la ligne de mieux communiquer, et donc d’assurer un meilleur pilotage.

Assurer la gestion du RER A est un défi quotidien : la ligne est la plus empruntée d’Europe, avec 1,3 million de voyageurs par jour. Malgré tout, les performances du RER sont « exceptionnelles », affirment les gestionnaires : la ligne bénéficie de 93 % de ponctualité en moyenne sur 2023, avec un pic à 95% en février 2024. C’est pour conserver ces scores, et les améliorer, que le nouveau centre a été pensé.

Le RER A a un nouveau centre de commandement // Source : Numerama

Le RER A se modernise pour mieux gérer les incidents

Dans l’immense salle principale du CCU, un gigantesque écran tient en temps réels les agents informés de l’état de la ligne. Des lumières clignotent, des caméras filment en continu les quais, les trains arrivent et repartent des gares… Toute cette activité est surveillée en permanence par les agents. Quand un incident se produit, c’est ici que les ordres sont donnés.

Lorsqu’un accident est repéré, qu’il s’agisse d’un sac oublié ou de personnes sur les voies, les conducteurs émettent des alertes au centre d’aiguillage le plus proche, qui les relaie au CCU. C’est là que les décisions sont prises sur la marche à suivre, en fonction de scénarios définis à l’avance. Il y en a autant que toutes les possibilités d’incident.

Dans les cas les plus rares, il faut parfois couper toute l’électricité sur la ligne. Et pour cela, il y a un gros bouton rouge. Il ne peut être déclenché que dans certaines conditions, notamment lorsque le contact est perdu avec les trains, explique à Numerama Thomas Barrois, le responsable CCU de la ligne. Ces pertes de contacts sont néanmoins très rares, et n’arrivent que dans quelques zones blanches de la ligne.

Le gros bouton rouge du RER A // Source : Numerama

Le nouveau CCU a ouvert en janvier 2024 et présente l’énorme avantage de rassembler les équipes de la RATP et de la SNCF, qui gèrent en parallèle la ligne. « Nous avons une bien meilleure communication entre les équipes avec la nouvelle salle », indique Thomas Barrois. « On voit déjà une amélioration » au niveau de la communication auprès des passagers, assure-t-il.

Il faut dire qu’avant, tout était géré depuis une salle de contrôle beaucoup plus vieille. Oubliez les grands panneaux de LED ou l’affichage en temps réel des caméras de sécurité : tout se faisait depuis une salle ouverte en 1992.

L’ancien CCU du RER A // Source : Numerama

Le plan de la ligne était affiché sur un immense tableau blanc, dans une salle qui semblait tout droit sorti des années 1980. Désormais, le nouveau CCU dispose d’un mur d’images LED de 18 mètres pour représenter l’intégralité de la ligne, avec de l’incrustation vidéo en direct (Numerama n’a pas été autorisé à les photographier pour des raisons de sécurité). Un immense pas en avant — qui doit permettre d’améliorer encore la gestion de la ligne et des incidents.

