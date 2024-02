Le concours NVIDIA STUDIO STARS est terminé ! Pendant un mois, vous avez été nombreux à nous transmettre vos plus beaux projets 3D réalisés sous Blender. Le jury s’est réuni pour désigner les 4 grands gagnants. Les voici.

Le 20 décembre dernier s’est ouverte la première édition du concours NVIDIA STUDIO STARS. Les participants avaient un mois, soit jusqu’au 20 janvier 2024, pour créer intégralement sous Blender 4.0 leur plus belle représentation du « paysage hivernal idéal ».

Vous étiez presque 300 artistes 3D, composés de designers en herbe et d’amateurs chevronnés, à avoir répondu présent. Nous vous remercions vivement pour avoir mis autant de cœur à l’ouvrage et pour vos réalisations à la fois originales et hautement techniques, fruit de plusieurs heures de travail.

Le concours est à présent clôturé. Après avoir analysé minutieusement chaque tableau, le jury, composé du créateur de contenu ATOM reconnu pour ses prouesses en matière de modélisation 3D, d’experts en création 3D de chez NVIDIA et de la rédaction de Numerama, a élu les grands vainqueurs. Voici en image les quatre projets qui les ont le plus conquis.

Les 4 œuvres ayant remporté le NVIDIA STUDIO STARS

Les 4 oeuvres ayant remporté le concours NVIDIA STUDIO STARS.

Le jury a observé méticuleusement chacune des créations soumises dans le cadre de ce concours. NVIDIA, ATOM et Numerama ont échangé durant plusieurs heures en vue de décerner les grands gagnants.

« Nombreuses ont été les œuvres à nous émouvoir, nous toucher, nous transporter, tant par leur histoire que par leur réalisation. Permettre à tous les créateurs et artistes confirmés comme en devenir de partager une expérience forte et unique avec le jury et les lecteurs : voilà l’une des raisons qui a motivé NVIDIA, LDLC et Numerama à s’associer pour lancer cette première édition des NVIDIA STUDIO STARS. Un grand merci à tous les participants. Nous espérons vous revoir nombreux pour une seconde édition ! ». NVIDIA

Le prix Gold Star est décerné à Nicolas pour sa création « Microcosme Hivernal »

Microcosme Hivernal // Source: Nicolas Cuttoli, concours NVIDIA STUDIO STARS

« Le microcosme hivernal est un coup de cœur pour Numerama. La direction artistique de cette création lui donne un cachet très original.

Ce paysage microscopique, avec cette petite maison champignon, raconte clairement une histoire qu’on a envie de découvrir. Le tout dans une scène photoréaliste qui contraste avec le sujet fantastique. » Numerama

La scène 3D présentée ici est un excellent exemple de gestion de l’espace et de la densité d’éléments dans un cadre restreint. La modélisation est détaillée, sans être surchargée.



Les textures et le matériel utilisés pour la neige donnent une sensation réaliste et douce, tandis que les assets environnants tels que les plantes et les structures en bois sont bien intégrés et contribuent à l’histoire visuelle de la scène sans la rendre trop dense.



L’éclairage joue aussi un rôle crucial et crée une atmosphère chaleureuse et hivernale. L’usage de la profondeur de champ est bien maîtrisé et la gestion des particules pour simuler la chute de neige ajoute un dynamisme subtil à l’ensemble, rendant la scène vivante. Le créateur a fait un travail remarquable en rendant cette scène petit format riche en détails sans tomber dans l’excès. ATOM

Nicolas Cuttoli remporte le PC Fixe LDLC PC11P Zi Artist 9 Studio équipé d’une GeForce RTX 4090 (d’une valeur de 4 399,94 euros), ainsi que le livre La fabuleuse histoire des effets spéciaux d’ATOM.

Conçu spécifiquement pour les graphistes 3D, ce PC fixe est en mesure de faire face aux projets créatifs les plus complexes et les plus gourmands grâce à sa fiche technique ultra-robuste.

LDLC a en effet rassemblé les meilleures technologies du moment au cœur de cette tour : processeur Intel Core i9 de 14e génération, 64 Go de RAM DDR5, SSD M.2 PCIe 5.0 de 2 To, et pour couronner le tout, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go. Une machine capable d’encaisser n’importe quel projet ambitieux.

C’est notamment grâce à la RTX 4090 que les artistes peuvent donner libre cours à leur créativité, sans jamais se sentir limités techniquement. Cette carte graphique de dernière génération apporte toutes les ressources et les outils nécessaires pour concevoir des projets 3D ambitieux et ultra-réalistes. Mieux, cet équipement permet d’obtenir des rendus en un temps record.

Élégante et silencieuse, cette tour sait également se faire discrète, même lorsqu’elle est utilisée à pleine puissance.

Voilà une configuration idéale pour un créateur 3D aguerri comme Nicolas, grand gagnant du concours NVIDIA STUDIO STARS.

Le prix Silver Star est décerné à Dysart pour sa création « La maison en pain d’épices »

Œuvre intitulée « La maison en pain d’épices » // Source : Dysart pour le concours NVIDIA STUDIO STARS

« Nous n’avions pas vu, en premier passage, qu’il s’agissait de l’intérieur d’un frigo ! Découvrir des détails sur une composition comme celle-là nous a séduit. Et ce village en sucreries qui semble fondre, opposé au photoréalisme de l’arrière-plan, est vraiment audacieux. » Numerama

Cette composition 3D captive par sa dualité : une charmante scène de pain d’épices qui, à y regarder de plus près, se révèle être habilement disposée à l’intérieur d’un réfrigérateur. Techniquement, l’artiste a brillamment juxtaposé deux univers.



La maîtrise de l’éclairage est particulièrement notable ; il accentue la texture réaliste des aliments et reflète le froid lumineux du réfrigérateur, créant ainsi un contraste visuel entre le chaud et le froid.



Les matériaux utilisés pour le pain d’épices et les bonbons imitent avec précision l’apparence du sucre cristallisé et du glaçage lisse, tandis que le métal et le plastique du réfrigérateur revêtent des textures froides et lisses très réalistes.



La gestion de la profondeur de champ renforce l’effet de miniaturisation, attirant l’attention sur les détails délicats de la scène principale tout en gardant la perspective de l’environnement du réfrigérateur en arrière-plan. ATOM

Dysart gagne le PC Portable MSI Stealth 16 Studio équipé d’une NVIDIA GeForce RTX 4070 (d’une valeur de 2 499,95 euros), également accompagné du livre La fabuleuse histoire des effets spéciaux d’ATOM.

Ce PC portable allie brillamment confort et performance, deux atouts indispensables pour les créateurs 3D habitués à passer des heures derrière leur écran, en quête du rendu idéal. Cet ordinateur profite d’un bel écran IPS QHD et 240 Hz de 16 pouces, ainsi que d’un excellent clavier de gaming rétroéclairé SteelSeries.

Côté puissance, MSI a aussi mis le paquet en intégrant au sein de son PC portable Stealth 16 Studio un processeur Intel Core i9 de 13e génération, 32 Go de RAM DDR5, un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, ainsi qu’un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To. Le système promet d’être réactif et les temps de rendu optimisés grâce aux pilotes NVIDIA Studio.

Voilà un remarquable PC sur lequel Dysart (@dsrt.add sur Instagram), vainqueur du prix Silver Star, pourra continuer à développer son art. Le PC Portable MSI Stealth 16 Studio pourra même l’accompagner dans tous ses déplacements, tant ce modèle est mince (moins de 20 mm d’épaisseur) et léger (1,99 kg).

Le prix Bronze Star est décerné à Alex pour sa création « Hiver Flamboyant »

Œuvre intitulée « Hiver Flamboyant ». // Source : Alex pour le concours NVIDIA STUDIO STARS

« Nuages, lumières, reflets, animaux, couleurs… tout évoque la consigne : un paysage hivernal enchanteur, féérique, dans lequel on a envie de se promener. On se dit que les daims ont été surpris par quelque chose et on veut savoir quoi. » Numerama

La composition de cette image 3D est méticuleusement construite pour guider le regard à travers la scène. Le placement stratégique des cerfs crée une ligne de fuite qui nous mène vers le château majestueux à l’arrière-plan, tandis que le reflet du soleil sur le lac agit comme un point de force qui ajoute de la profondeur et de la perspective.



L’éclairage est l’élément clé qui donne vie à cette scène. Le contraste entre l’éclat chaud du soleil et les tons froids de la neige crée une dynamique visuelle très efficace ! Le ciel, avec ses nuages rouges et oranges, apporte une atmosphère intense et dramatique, contrastant avec la sérénité du paysage enneigé. ATOM

Alex décroche quant à lui la carte graphique Gainward GeForce RTX 4080 Phantom (d’une valeur de 1 299,95 euros), aux côtés du livre La fabuleuse histoire des effets spéciaux d’ATOM.

Les artistes 3D le savent bien, une carte graphique NVIDIA de dernière génération est un avantage indéniable pour concevoir des œuvres sophistiquées, réalistes et hautement détaillées.

Grâce à la puissance du GPU intégré à la carte graphique Gainward GeForce RTX 4080 Phantom et à l’apport des pilotes NVIDIA Studio, ces professionnels sont en mesure de produire des projets avec un temps de rendus minimum, et de gagner en efficacité.

Mais une telle carte graphique n’est pas uniquement réservée au travail et à la création 3D. Les gamers peuvent, eux aussi, profiter de toute sa puissance pour découvrir tous les titres les plus aboutis du moment.

Le prix Sparks Star est décerné à Arttelio pour sa création « Magic Globe »

Œuvre intitulée « Magic Globe ». // Source : Arttelio pour le concours NVIDIA STUDIO STARS

« Une boule à neige dans une forêt, un renard qui ne comprend rien à ce qui se passe… l’idée est très bonne et la composition est réussie. On mêle le gigantisme des arbres à leur miniaturisation… avec un twist : la boule est visiblement celle d’un géant. Les échelles se perdent et donnent un côté mystérieux à la composition. » Numerama

Cette image 3D est une représentation imaginative et créative qui mélange l’idylle d’un paysage hivernal avec une touche de fantaisie. La modélisation est précise, avec des textures détaillées. Le réalisme de la neige et de la glace est palpable grâce à un texturage soigné et un rendu de la translucidité et de la réflexion de la lumière sur la surface gelée.



L’éclairage de la scène est naturel et les ombres marquées, ce qui contribue à l’atmosphère paisible de la scène. La présence d’un renard ajoute de la vie et de la dynamique à l’ensemble.



L’intégration de la boule à neige est réussie, avec un effet de verre convaincant qui reflète et réfracte la lumière et l’environnement, tout en mettant en évidence l’isolation de la cabane dans son microcosme. La base de la boule à neige porte l’inscription « Happy New Year 2024 », un détail charmant qui ancre l’image dans le temps.



C’est une image qui évoque à la fois la magie des fêtes et la tranquillité de l’hiver, avec une réalisation technique impeccable ! ATOM

Arttelio (@arttelio sur Instagram et TikTok) recevra prochainement le livre La fabuleuse histoire des effets spéciaux d’ATOM.

Idéal pour plonger au cœur de la magie hollywoodienne et découvrir comment le cinéma a su créer l’illusion à travers le temps.

Prix spécial « Jeune créateur »

Œuvre intitulée « Le lapin d’hiver ». // Source : Nathram pour le concours NVIDIA STUDIO STARS

Le jury tient également à féliciter tous les jeunes créateurs pour leur participation et pour la qualité de leurs réalisations. Après délibération, le jury a décidé de récompenser l’artiste Nathram pour son oeuvre « Le lapin d’hiver », qui recevra à ce titre le livre La fabuleuse histoire des effets spéciaux d’ATOM.

Merci à tous les participants du concours NVIDIA STUDIO STARS

Vous avez été près de 300 en tout à participer au concours NVIDIA STUDIO STARS. Numerama, NVIDIA et ATOM vous remercient pour votre participation et votre enthousiasme. Le niveau était particulièrement élevé et les délibérations ont été difficiles.

Pour vous faire une idée du niveau du concours, tous les projets soumis durant un mois peuvent être consultés et retrouvés sur la page dédiée au concours.