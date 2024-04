Monteurs et créateurs de contenus, cette seconde édition nationale du concours NVIDIA Studio STARS vous est dédiée ! Réalisez le trailer le plus épique possible et tentez de gagner l’un des PC ou GPU les plus performants du moment. Près de 6 000 euros de cadeaux, dont des produits RTX STUDIO sont mis en jeu !

La deuxième édition du concours NVIDIA Studio STARS est officiellement lancée ! Après une première édition centrée sur la modélisation 3D Numerama, NVIDIA et LDLC lancent un nouveau défi aux créateurs de contenus. Avis aux passionnés de montage vidéo, cette session est pour vous !

Pour participer à ce nouveau concours, c’est très simple. Trois vidéos issues des chaînes YouTube de Frandroid et Numerama vous sont proposées au téléchargement. Elles serviront de base à votre projet : la réalisation d’un « trailer qui soit le plus épique possible ». La seule contrainte : ce trailer ne doit pas dépasser 30 secondes. Vous avez jusqu’au 30 mai pour soumettre votre création.

À l’issue de cette date, le jury, composé d’experts de chez NVIDIA et de Numerama, ainsi que d’un invité spécial, se réunira pour désigner les quatre gagnants. Ensemble, ils décerneront les quatre lots d’une valeur totale de 5 800 euros mis en jeu pour l’évènement.

Sam, le monteur derrière les vidéos de Mastu, Inoxtag ou Michou, succède alors à ATOM et devient le nouveau parrain officiel de cette seconde édition nationale des NVIDIA Studio STARS.

Comment participer aux NVIDIA Studio STARS 2 ?

Prêts et prêtes à libérer tous vos talents de créateur et de monteur vidéo ? Pour rejoindre l’aventure NVIDIA Studio STARS 2, tout commence ici, sur cette page de Numerama dédiée au concours.

Vous y retrouverez trois vidéos de reportages réalisées par les rédactions de Numerama et Frandroid, chacune sur une thématique différente :

Prenez le temps de bien les regarder, de sélectionner celle qui vous inspire le plus, et la télécharger (les vidéos sont disponibles directement au téléchargement sur cette page). La suite, c’est à vous de la créer en montant un trailer épique.

Sur la base d’une de ces trois vidéos, imaginez, puis montez « un trailer épique » de 30 secondes maximum depuis le logiciel de votre choix. Afin d’apporter un maximum d’intensité à votre projet, vous êtes libres d’y ajouter de la musique, des effets sonores, une voix off, des textes, ou encore des images, tant que ces assets sont tous libres de droit.

Une fois votre projet terminé, exportez-le au format .mp4 (avec un poids maximal de 300 Mo), puis transmettez-le au jury avant le 30 mai 2024 à 23h59 via le formulaire prévu à cet effet sur la page dédiée.

Ce concours NVIDIA Studio STARS 2 est totalement gratuit et ouvert à toutes et tous les résidents de France Métropolitaine, quels que soient leur âge, leur profession et leur équipement informatique. Tout le monde a ses chances, ne vous bridez pas !

Besoin de conseils avisés ? Le célèbre monteur Sam vous délivre dans cette vidéo réalisée spécialement pour l’évènement, quelques astuces pour monter comme un Pro.

Près de 6 000 euros de cadeaux à gagner

Vous avez un mois et plus précisément jusqu’au 30 mai à 23h59 pour proposer votre projet et tenter de remporter l’un des lots mis en jeu dans le cadre de ce concours NVIDIA Studio STARS 2.

À l’issue de cette date, tous les trailers transmis dans les délais impartis seront examinés de près par un jury composé de trois personnes, dont le monteur et youtubeur Sam, un représentant de NVIDIA, ainsi qu’un membre de l’équipe de la rédaction de Numerama. Leurs critères : l’originalité de votre projet, son niveau de technicité, le rythme, et plus largement la créativité dont vous avez fait preuve.

Les lots mis en jeu sont offerts par LDLC. Les quatre grands gagnants remporteront :

Le PC fixe LDLC Zi Artist 7 Studio équipé d’une GeForce RTX 4080 Super

Laisser pleinement s’exprimer sa créativité nécessite de se libérer de certaines contraintes techniques. Pour répondre aux besoins spécifiques des spécialistes de la 3D et de l’édition vidéo, LDLC a concocté un PC fixe à haute performance : le Zi Artist 7 Studio.

Le PC fixe LDLC Zi Artist 7 Studio avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 Go, offert dans le cadre du Prix Gold Stars pour la 1ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

Processeur Intel Core i7 de 14ᵉ génération, 32 Go de RAM DDR4, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 Go, SSD M.2 PCIe 4.0 de 2 To : tout est réuni pour que vous puissiez monter et exporter vos projets les plus ambitieux en un temps record.

Avec un GPU aussi performant et sous réserve de l’associer aux pilotes NVIDIA Studio, votre créativité prend une nouvelle dimension. Dès la première utilisation, vous serez surpris par sa réactivité et par toute cette richesse graphique qu’il vous permet d’apporter à vos projets vidéo.

Mais les atouts du PC fixe LDLC Zi Artist 7 Studio ne se limitent pas à sa seule performance. LDLC a aussi soigné le design du boîtier, afin qu’il prenne délicatement sa place au sein de la déco de votre bureau. En effet, bien que cette tour arbore quelques touches de couleurs et de néons en clin d’œil aux gamers, l’ensemble demeure discret et élégant.

Offert au grand gagnant du concours NVIDIA Studio STARS 2, ce PC est également disponible chez LDLC au prix de 2 449,95 euros.

Le PC portable MSI Prestige 16 AI Studio avec une carte NVIDIA GeForce RTX 4070

Quelle que soit leur spécialité, les créateurs ont toujours besoin d’avoir un outil performant à portée de main. L’inspiration peut émerger partout et à tout moment, il faut donc savoir la saisir rapidement, avant qu’elle ne s’échappe.

Le PC portable MSI Prestige 16 AI Studio répond justement aux besoins des professionnels nomades et les aide à gagner du temps dans la réalisation de leurs projets.

Le PC portable MSI Prestige 16 AI Studio avec son GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, offert dans le cadre du Prix Silver Stars pour la 2ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

Pour tenir une telle promesse, la marque a misé sur une fiche technique particulièrement robuste et composée d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H, d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go, de 32 Go de RAM LPDDR5, ainsi que d’un SSD M.2 PCIe de 1 To.

Pour parfaire cette configuration déjà optimale, MSI a choisi d’intégrer son moteur AI Engine, chargé d’optimiser automatiquement les ressources du PC en fonction de l’activité en cours. Et pour accompagner d’autant plus les créateurs de contenus et les réalisateurs dans leurs déplacements, MSI a ajouté quelques fonctionnalités additionnelles pratiques, dont :

une annulation logicielle du bruit environnant pour pouvoir s’enregistrer partout, même dans les lieux les plus assourdissants ;

sa solution AI Artist pour générer en quelques clics des images ou du texte, et donc agrémenter rapidement des projets vidéo.

En complément, la qualité d’affichage étant centrale pour les professionnels de l’image, MSI ne pouvait faire l’impasse sur ce critère et a opté pour un bel écran LED IPS de 16 pouces (au format 16:10) de définition QHD+.

Enfin, côté connectique, l’essentiel y est, avec au programme 1 × port Thunderbolt 4/USB-C, 1 × HDMI 2.1, 1 × USB-C, 1 × USB 3.1, 1 × RJ45 et une prise casque.

Décerné au second gagnant du concours en guise de Prix Silver Star, le PC portable MSI Prestige 16 AI Studio est aussi proposé par LDLC dans cette configuration haut de gamme au prix de 2 349,95 euros.

La carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 Go

Pour optimiser les performances de son setup et surtout pour profiter de l’accélération matérielle, ainsi que de tous les atouts additionnels des pilotes NVIDIA Studio, tout se passe du côté de la carte graphique. La carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go offerte au troisième gagnant du concours a justement toutes les qualités requises.

La carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 Go, offerte dans le cadre du Prix Bronze Stars pour la 3ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

S’équiper d’un tel modèle, c’est miser sur l’avenir et s’assurer de pouvoir réaliser des projets hautement sophistiqués et de les exporter en un temps record, le tout sans risquer de faire surchauffer son PC. Cette carte, s’imposant comme l’une des plus puissantes du marché, et est aussi dotée d’un système de refroidissement ultra-efficace basé sur trois ventilateurs.

Et si l’ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go regorge d’avantages pour les professionnels de l’image et de la vidéo, ce GPU est aussi apprécié des gamers pour ses performances grâce (notamment) au support du DLSS 3.

Cette carte graphique est actuellement proposée par LDLC au prix de 1 019,95 euros.

Adobe Premiere Pro et NVIDIA Studio : la promesse d’exports plus rapides

Imaginer une vidéo originale, la monter et obtenir ce rendu captivant que vous aviez en tête requiert certes un bon équipement, mais aussi du temps. Les vidéastes et les créateurs de contenu le savent bien : quand les délais impartis sont trop courts, il faut parfois abandonner certains effets visuels pour optimiser les temps de rendus.

Pour faire gagner un temps considérable aux créateurs de contenu, NVIDIA, à travers son projet NVIDIA Studio, s’est associé à des éditeurs de logiciels incontournables comme Adobe, DaVinci Systems, ou encore RED Digital Cinema en vue d’améliorer drastiquement deux points clés : la vitesse de montage et des exports vidéo.

NVIDIA Studio : la clé pour gagner du temps dans ses projets vidéos // Source : NVIDIA

Grâce à une série de pilotes et d’outils développés spécifiquement pour ces solutions créatives, le PC tire non seulement ses ressources du CPU, mais aussi de la carte graphique. La performance est alors décuplée et les rendus peuvent être réalisés jusqu’à 5 fois plus rapidement qu’avec un équipement traditionnel dépourvu de GPU NVIDIA.

Pour profiter de toutes ces optimisations sous Adobe Premiere Pro notamment, il est nécessaire de posséder une carte graphique, un PC fixe ou un PC portable équipé d’une GeForce RTX Série 20,30 ou 40 et d’installer les pilotes NVIDIA Studio dans l’interface GeForce Experience, préinstallée sur tous les PC équipé d’une carte graphique NVIDIA compatible.

