Il faudra payer pour voyager dans les transports en commun d’Île-de-France durant les JO 2024. Mais, combien coûtera le ticket de métro, de RER ou le passe Navigo ?

La ville de Paris promettait la gratuité des transports pendant les JO 2024, mais il n’en sera rien. Le lundi 27 novembre 2023, Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, a annoncé plusieurs nouveaux tarifs qui seront en vigueur l’été prochain à Paris pour voyager dans les transports en commun. Ils seront valables du 20 juillet au 8 septembre 2024.

Parce qu’on peut aisément se perdre au milieu des nouveaux forfaits annoncés, voici un récapitulatif pour comprendre les tarifs qui seront en vigueur pendant les JO à Paris.

Combien coûtera un ticket de métro à Paris pendant les JO ?

Pendant la période des JO, le ticket de métro coûtera 4 €. C’est 1,90 € plus cher qu’actuellement, le ticket t+ étant vendu à l’unité au prix de 2,10 €. Ce type de ticket permet de voyager en métro ou en RER dans Paris, ainsi qu’en bus et tram dans toute l’Île-de-France.

Ce ticket est disponible en version papier, ainsi que sur passe Navigo Easy ou sur smartphone.

Combien coûtera un ticket de RER ou de train hors de Paris pendant les JO ?

Un ticket de train et de RER (impliquant un déplacement hors de Paris) coûtera 6 €. Actuellement, le ticket origine destination est au tarif de 5 € maximum pour un déplacement Paris-Banlieue et Banlieue-Banlieue. En achetant un carnet de 10 tickets origine destination, cela revient à 4 € l’unité pour le moment.

Qu’en est-il des abonnés Navigo actuels ?

Les abonnés disposant d’un passe Navigo mensuel ou annuel, un passe imagine’R ou un passe senior « ne seront pas concernés par ces augmentations » pendant les JO, a souligné Valérie Pécresse.

Toutefois, les tarifs à ce jour en vigueur devraient être amenés à évoluer au 1er janvier 2024. On a appris en juillet dernier que le prix du passe Navigo devrait encore grimper. Fin septembre, Valérie Pécresse a confirmé une hausse d’environ 2,20 € de plus par mois et par usager. Finalement, selon une récente information du Parisien, la hausse serait de 2,30 €, portant le coût du passe Navigo à 86,40 € par mois, au lieu de 84,10 € présentement. Le montant définitif doit être confirmé le 7 décembre prochain, lorsque la grille tarifaire sera soumise à un vote des élus d’Île-de-France.

On peut donc déjà dire que le passe Navigo devrait augmenter en janvier 2024, mais qu’ensuite son coût ne sera pas de nouveau augmenté pendant la période des JO.

Faut-il acheter des tickets de métro avant le début des JO 2024 ?

Si vos déplacements en Île-de-France ne sont pas assez fréquents pour qu’un passe (Navigo mensuel, annuel, imagine’R ou senior) soit intéressant à l’achat, que faire ? Comment éviter de subir la hausse des titres de transport (tickets de métro à 4 € l’unité et de train à 6 €) du 20 juillet au 8 septembre 2024 ?

Valérie Pécresse a recommandé aux voyageurs occasionnels d’acheter leur titre de transport avant le 20 juillet, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté+, afin de ne pas être affectés par les hausses. Pour rappel :

Un passe Navigo Easy est un passe non nominatif, rechargeable en gare ou via le smartphone. Il vaut 2 € et peut être le support de tickets t+ (permettant donc de voyager dans Paris),

Un Navigo Liberté + peut être chargé sur un passe Navigo. Seuls les trajets effectués (uniquement dans Paris) sont facturés, par un prélèvement chaque mois.

Actuellement, les tickets t+ utilisés sur un passe Navigo Easy ou avec Navigo Liberté + valent 1,69 € l’unité. Pour un carnet de 10 tickets numériques, le montant est de 16,90 € actuellement.

À nouveau, il faudra attendre le 7 décembre pour savoir si ces montants seront revus à la hausse au 1er janvier 2024. Selon le Parisien, on peut s’attendre à une hausse de 4 centimes, soit un ticket t+ numérique à 1,73 €. Pour la version papier du ticket t+ à l’unité, la hausse serait de 5 centimes, soit un nouveau prix de 2,15 € contre 2,10 € actuellement.

Navigo Easy ou Navigo Liberté + : lequel choisir pendant les JO de Paris ?

Suivant cette logique, si vous optez pour un passe Navigo Easy, il serait donc encore plus judicieux de faire le plein de tickets t+ numériques sans attendre la hausse de janvier 2024. Toutefois, il y a une limite : un passe Navigo Easy ne peut pas contenir plus de 30 titres t+ en même temps.

Les personnes qui savent déjà qu’elles voyageront plus de 30 fois pendant la période des JO pourraient donc être incitées à acheter aussi des tickets T+ en format papier dès à présent, pour en faire l’acquisition au tarif actuel (2,10 € l’unité ou 16,90 € les 10). Ou alors, il faudra sans doute passer au Navigo Liberté +, mais sans savoir pour l’instant quelle sera exactement la hausse du ticket t+ numérique actée en janvier 2024.

