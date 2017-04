Parce qu'on peut très bien être gamer et ne pas vouloir nécessairement mettre trop de billes dans un clavier, différentes marques de matos informatique disposent d'un large panel adapté à toutes les bourses.

Jouer sur PC, cela vous prend de temps en temps mais vous n’avez pas spécialement envie d’opter pour un clavier au design très abrupt des marques orientées gaming. Le retro-éclairage multicolor, les découpes géométriques… tout ça, vous le voyez comme du gadget, voire des reliquats de votre adolescence. Parfois la sobriété a en effet du bon. Nous nous sommes donc dit qu’un petit florilège des claviers qui ne sont pas forcément prévus pour le gaming, mais qui font toutefois parfaitement le travail une fois en jeu, serait une bonne chose.

On retrouvera encore dans cette sélection des marques qui font aujourd’hui beaucoup pour le jeu vidéo, mais nous avons tenu de garder cette optique de la sobriété dans nos choix. Notez que nous n’abordons pas, ici, la catégorie des claviers mécaniques qui méritent un article dédié.

Entrée de gamme Pour moins de 20€

La clavier Cherry KC1000

Pour les portes-monnaie les plus modestes, le Cherry KC1000 se révèle être un clavier de choix pour un prix vraiment minuscule. Vendu 14,90 €, il a pour avantage d’être discret, passe-partout et surtout silencieux.

Son architecture plate le rend agréable d’utilisation, au même titre que sa réactivité de frappe tout à fait correcte pour son prix. Solide, classique et sobre, le Cherry KC1000 est un parfait compagnon de jeu et n’a finalement pas grand chose à envier aux claviers gaming (après tout, un bon clavier de jeu est un clavier sur lequel on peut taper fort dessus quand on perd). Les amateurs de bureautique noteront par ailleurs la présence de touches raccourcies pour la calculatrice, la boîte mail et le bureau : le KC1000 fait donc preuve d’une ambivalence appréciée.

Le clavier Cherry KC1000 est disponible à 14,90 €

Alternative : Microsoft Wired Keyboard 600

Autre clavier d’entrée de gamme digne d’intérêt : le Keyboard 600 de Microsoft qui se démarque par son design un peu plus souple que le KC1000. Pour 13,99 €, le clavier dispose de tout le nécessaire pour lancer une partie sur son PC.

Les touches aux finitions arrondies sont agréables pour les déplacements des doigts.

Le clavier Microsoft Wired Keyoard 600 est disponible à 13,99 €

Milieu de gamme Autour de 70 €

MSI Interceptor DS4100

Pour les joueuses et joueurs accomplis qui ne disposent pas du compte en banque de Crésus, nous avons sélectionné le clavier gaming de MSI, l’interceptor DS4100 qui par son nom et son design annonce tout de suite la couleur. On retrouve en effet la découpe typique des claviers gaming, avec des tranches incisées sur les côtés et un retro-éclairage efficace avec une palette de 7 couleurs. Néanmoins, le tout reste très sobre, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Pour un peu moins de 65 €, on atteint déjà un certain confort d’utilisation pour les joueurs.es réguliers. L’interceptor DS4100 est doté d’un repose poignet, ne pèse que 620 grammes et se pare de câbles tressés, parfait pour les utilisateurs nomades. Autre détail d’importance, les touches du claviers, en plus d’être fines et discrètes, possèdent un retour tactile lui confiant une réactivité rapide et un effort de pression moindre.

Le MSI Interceptor DS4100 est en vente à 69,95 €

Alternative : SteelSeries Apex 300

Pour la même tranche de prix, le clavier Apex 300 de SteelSeries est aussi un excellent investissement pour les joueurs.es qui désirent un design efficace mais discret. L’Apex 300 dispose en effet de touches rétro-éclairées d’une lumière blanche à l’intensité personnalisable pour les oiseaux de nuit, et d’un système anti-ghosting sur les 20 touches les plus utilisées en jeu, afin d’optimiser frappes et manipulations du matériel.

Pour les joueuses et joueurs aguerris, le clavier complète également sont attirail avec des touches macros et multimédia accessibles facilement.

Le clavier Apex 300 de SteelSeries est disponible à 61,57 €

Haut de gamme Autour de 100 €

Logitech MK850

On attaque les claviers haut de gamme avec une sélection de matériel Logitech avec le clavier sans fil MK850. Livré avec sa souris elle aussi sans fil, le duo propose un confort bureautique et gaming très convaincant. Non seulement silencieuse, les touches de ce clavier ont une sensation agréable et douce lorsque l’on pianote dessus.

Le repose-poignets matelassé et la structure du clavier courbée permettent une utilisation longue durée dans une disposition de confort exceptionnelle. La fonction sans fil du clavier a également pour avantage de passer de l’écran d’ordinateur à la tablette ou au téléphone très facilement.

Le clavier Logitech MK850 est disponible à 119 €

Alternative : Razer Deathstalker Chroma RGB

Alors oui, on avait dit qu’on éviterait les marques estampillées exclusivement gaming. Il faut pourtant avouer que certains claviers sont extrêmement bons. Avec son Deathstalker, Razer a su faire dans l’utile et la sobriété. Ses touches fines combinent la discrétion à une rapidité de temps de réponse.

On retrouve également la technologie anti-ghosting pour l’optimisation des manœuvres à plusieurs touches, et un repose poignet dédié aux longues heures de jeu, ou de bureau ! Pour ceux et celles qui ont quand même envie de fanfaronner avec leur clavier, le rétro-éclairage du Deathstalker possède autant de possibilités de coloris qu’un festival de Synthwave.

La clavier Razer Deathstalker Chroma RGB est disponible à 80,98 €