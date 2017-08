Vidéo : La Nasa fête l’anniversaire de Curiosity en compilant ses 5 années d’exploration martienne Antoine Boudet - il y a 1 minute Sciences

Voici déjà 5 ans que le rover Curiosity a atterri sur Mars afin de l'explorer et de l'étudier au plus près. Pour fêter cet anniversaire, la Nasa vient de mettre en ligne une série de vidéos, revenant sur toutes les étapes importantes de cette exploration martienne.

Ce 6 août 2017 marque un anniversaire particulier pour la Nasa, l’agence spatiale américaine. Cela fait en effet 5 ans que son rover Curiosity a atterri sur Mars, près de Mount Sharp.

Pour fêter cette mission cruciale dans la recherche et l’étude de la planète rouge, la Nasa a compilé dans une playlist YouTube toutes les images et les découvertes réalisées par le rover, permettant ainsi d’en apprendre plus sur tout le travail effectué par cet appareil — qui avait su réunir de nombreux téléspectateurs lors de son arrivée sur Mars.

Curiosity, acteur essentiel de l’étude de Mars

Les différents formats compilés reviennent ainsi de manière méthodique sur les cinq années de Curiosity. Dès sa première année, le rover avait achevé sa mission principale : explorer la surface de la planète afin d’y découvrir des traces ou des preuves de l’existence passée d’une forme de vie.

C’est en mars 2013 qu’il a pu capturer cette preuve, à savoir la découverte et l’étude du cratère de Gale, un ancien lac, prouvant l’existence passée d’eau, d’une source d’énergie et d’éléments chimiques indispensables à l’apparition de la vie.

L’examen, par Curiosity, de près de 600 roches et pierres provenant de la surface de Mars, a permis d’estimer que la présence potentielle d’une forme de vie pourrait remonter à plusieurs millions d’années.

La série de vidéo revient également sur les premières missions consacrées à Mars, datant de 1997, et fait office d’une riche bibliothèque d’informations, d’images — prises sur place ou modélisées afin d’illustrer, notamment, les atterrissages — pour s’informer en détail sur la quatrième planète de notre système solaire.

Curiosity continue son exploration de Mars — vous pouvez d’ailleurs suivre ses futures aventures sur le site de la Nasa —, d’autant que l’administration américaine prévoit d’envoyer les premiers hommes fouler son sol d’ici 2030.