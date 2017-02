Le pôle Nord de Mars est bizarrement formé. Une photo 3D reconstituée par l'Agence spatiale européenne révèle un paysage surprenant, où des dunes de sable et de la glace coexistent.

De toutes les théories formulées sur les mystères de Mars, aucune n’a jamais envisagé que la planète puisse paraître si délicieuse. Sur la photographie reconstituée en 3D à partir de données cumulées entre 2004 et 2010 par une sonde de l’Agence spatiale européenne, le pôle nord de la planète ressemble en effet à un succulent gâteau couvert par un glaçage au chocolat avec du sucre glace.

Ce drôle d’effet est dû à des conditions physiques spécifiques. En effet, la glace des pôles de la planète rouge est composée par de l’eau et du dioxyde de carbone. Quand la température augmente jusqu’à franchir les 78.5° C, le dioxyde passe d’un état solide à celui de gaz. Lorsque les températures baissent à nouveau, le dioxyde redevient glace.

Un phénomène dû aux vents

Mais un autre aspect important participe à cette conformation très caractéristique. Il s’agit des dunes de sable qui se sont formées au pôle nord à cause d’un phénomène lié aux mouvements des vents martiens qui transportent le sable. En effet, ces derniers, engendrés au pôle Nord, circulent en boucle jusqu’à l’équateur.

Ainsi, au réchauffement des températures, on assiste à ce spectacle caractéristique et bizarre, où la glace et les dunes de sables coexistent.