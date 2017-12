Ce week-end, retrouvez les meilleures promotions sur différentes plateformes PC et consoles.

Bohemia Interactive en week-end éditeur sur Steam

Les promos sur GOG.com

Sur GOG.com nous avons le droit cette semaine à plusieurs offres intéressantes :

C’est les soldes sur Gamesplanet

La palteforme Gamesplanet vient de lancer le 2ème grand weekend des soldes de Noël : cette fois plus de 200 jeux PC sont soldés du vendredi 8 au dimanche 10 décembre minuit.

On y retrouve de grandes licences avec les jeux Total War dont Total War Warhammer à 16,99 €, Mortal Kombat X à 4,44 €, Far Cry 4 à 13,99 €, For Honor à 19,99 €, The Surge à 27,99 €, Aragami à 6,66 €…

Du côté des bundles

La période des fêtes de fin d’année approche à grands pas et c’est l’heure de la grand-messe annuelle sur Humble Bundle. Depuis quelques jours, c’est en effet le retour du Yogcast Jingle Jam, un événement en live diffusé sur Twitch et Youtube pour soutenir des associations de charité. Le fonctionnement du bundle est différent cette fois : pour un prix unique de 35 $, vous remportez tous les jeux de la liste prévue pour l’occasion.

Il n’y a pas de pallier intermédiaire, et l’intégralité des fonds est reversée aux associations. Plus d’une soixantaine de jeux et DLC sont déjà dévoilés, dont Rust, Dungeon of the Endless™, Q.U.B.E : Director’s Cut, Garry’s Mod, Defend Your Life : TD, Gunpoint, Teslagrad, ReThink, DreamingSarah, Chivalry : Medieval Warfare etc.

Les bons plans du Gold Xbox One

Dragon’s Dogma : Dark Arisen est à 17,49 € au lieu de 24,99 €

L’édition Deluxe de Dungeon Defenders II est à 25 € au lieu de 49,99 €

Divinity : Original Sin Enhanced Edition est à 10 € au lieu de 39,99 €

Les réductions du store PS4