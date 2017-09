PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS a encore fait parler les chiffres ce week-end en établissant un nouveau pic de joueurs. Le record, naguère détenu par Dota 2, est battu.

Le ciel est sa limite. Car PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ne s’arrête plus. Après chaque week-end, le nouveau phénomène bat un nouveau record sur Steam. Récemment, il s’est carrément permis d’aller effacer Dota 2, propriété de Steam, des tablettes. Excusez du peu. Ainsi, alors que le Moba avait su réunir 1 291 328 fans en mars 2016, le jeu de survie de Bluehole en a rassemblé 1 348 374 ces dernières heures. Une marque impressionnante, qui va désormais faire de PUBG la cible à abattre. Ou comment le chasseur devient chassé.

Highest peak player count on @steam_games ! A sincere thank you to all our players & the amazing @PUBATTLEGROUNDS team I get to work with ! GG pic.twitter.com/z8V2rdmQmm — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) September 16, 2017

A new record

Il faut bien avouer que les dernières tendances laissaient peu de place au doute et que cette performance est finalement loin d’être étonnante. Non content de s’être vendu à plus de dix millions d’exemplaires sans même être terminé (il est en accès anticipé depuis mars), PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS avait observé un pic à un million de fans il y a quelques jours, ce que seul Dota 2 était parvenu à faire avant lui. Avec un tel cap franchi, on se disait déjà que le titre de Bluehole avait tout d’un grand. Désormais, eu égard à ce record à son actif, il entre au panthéon des géants.

Comme il a encore l’avenir devant lui, on imagine que PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ne va cesser d’améliorer de plus en plus ce record déjà bien grand. On rappellera qu’il est également prévu sur Xbox One et que, dès lors, il aura encore des occasions d’attirer d’autres joueuses et joueurs dans ses filets. Ce n’est qu’un début.