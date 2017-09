PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS a encore franchi un cap ces derniers jours, et pas des moindres puisqu'il a rassemblé un million de joueurs en même temps.

Au vu du momentum, on se doutait bien que cela finirait par arriver. Et c’est donc arrivé : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, le phénomène actuel de Steam, a franchi un sacré cap ces derniers jours. En effet, le jeu de survie de Bluehole, écoulé à plus de dix millions d’exemplaires depuis son lancement en accès anticipé, a réuni plus d’un million de joueurs simultanément. Seul Dota 2 était parvenu à le faire avant lui sur Steam et, par exemple, Counter Strike : Global Offensive n’est jamais allé plus haut que 850 485 utilisateurs connectés en même temps. Une sacrée performance à accrocher à son palmarès loin d’être terminé.

« Des millions ? »

Maintenant, la grande question que tout le monde se pose est : PUBG peut-il aller chercher le record du pic de joueurs détenu par Dota 2 ? En mars 2016, le MOBA de Valve était monté à 1 291 328 fans. Récemment, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS a atteint un pic à 1 111 155 personnes, son record actuel correspondant à un acheteur sur dix (et un utilisateur actif de Steam sur quatorze), et ils sont encore plus de 600 000 à y jouer à l’heure où nous écrivons ces lignes. Sa popularité n’est donc pas près de s’étouffer.

Thank you all so much for playing, Guardians ! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild. — Bungie (@Bungie) September 9, 2017

En parallèle, on notera que Destiny 2 n’est pas en reste. Pour sa semaine de lancement sur PlayStation 4 et Xbox One (il sortira en octobre sur PC via Battle.net), le MMOFPS de Bungie a déjà rassemblé plus de 1,2 million de Gardiens. En somme, c’est peut-être la rentrée, mais les gens jouent, beaucoup.