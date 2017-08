Décidément, pas de répit pour Westeros et Essos : un nouvel épisode du drame de HBO a pris la poudre d'escampette pour atterrir sur le web. Après l'épisode 4, le sixième est le second volet de la saison à être dévoilé trop tôt.

HBO affronte une nouvelle fuite cette semaine à cause de son programme phare. Selon nos observations, l’épisode 6 de la septième saison de Game of Thrones est déjà en fuite sur le web, quatre jours avant sa diffusion officielle. Et comme pour le quatrième épisode, la fuite n’a rien à voir avec les hackers qui menacent la chaîne câblée depuis deux semaines.

Il s’agirait ici d’une fuite venant d’Espagne où HBO Spain a mis en ligne par accident l’épisode selon Reddit. Ravis, les fans ont alors partagé en masse des liens vers l’épisode sur les réseaux sociaux. D’abord confrontés à la méfiance des internautes, les Espagnols ont fourni des preuves de la diffusion durant une heure d’un épisode à venir.

Désormais, les impatients se battent pour les liens de cette diffusion impromptue qui embarrasse déjà la chaîne câblée.