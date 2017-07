En avril, on découvrait bande-annonce des Derniers Jedi, l'Episode VIII attendu au cinéma en fin d'année. Le trailer a inspiré un internaute, qui s'est amusé à le recréer... sur un Apple IIc.

Certains internautes font décidément preuve d’une sacrée créativité ! Après la sortie sur Internet d’une version du film Matrix entièrement composée de caractères ASCII verts en référence à la « pluie numérique » que l’on peut apercevoir dans le très célèbre long-métrage des sœurs Wachowski, voilà qu’un passionné s’est lancé dans un projet assez similaire, quoique nettement moins ambitieux.

Comme l’a noté Techcrunch, un Indonésien, Wahyu Ichwandardi, s’est amusé à recréer la bande-annonce des Derniers Jedi — l’épisode VIII de Star Wars, dont la sortie est prévue en fin d’année — avec Dazzle Draw, l’éditeur d’image matricielle qui accompagnait notamment les ordinateurs Apple IIc. Et comme la spécificité de ces machines était d’avoir un affichage monochrome vert, c’est ce style qu’il a reproduit.

Cita-cita waktu masih kecil di th 80an : bikin trailer Star Wars pakai komputer Apple bermonitor monochrome, baru kesampaian sekarang. pic.twitter.com/kUV28VB5pq — Pinot (@pinotski) June 26, 2017

Évidemment, le résultat final est assez différent du trailer mis en ligne par Lucasfilm. Si on reconnait quand même les différentes scènes de la vidéo, le rendu est saccadé, grossier, peu animé et surtout pas d’une beauté renversante (ah ! le monochrome vert…). Mais après tout, c’est bien normal : l’intéressé s’est servi de technologies qui ont plus de trente ans d’âge !

Cela dit, l’effort reste à saluer, car il lui a quand même fallu trois semaines pour créer cette vidéo longue d’un peu moins de deux minutes, le tout dessiné à la main, en mobilisant un total de 48 disquettes pour sauvegarder un projet qui a occupé l’espace total de… 6 Mo. Ce qui, comme le rappellent nos confrères, était plus conséquent pour l’époque. Une autre vidéo montre tout le travail dans un simili timelapse :