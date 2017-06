Blizzard Entertainment teste actuellement la possibilité de sauvegarder ses highlights d'Overwatch pour toujours afin de mieux les partager. Un patch est à venir.

Blizzard Entertainment l’avait promis et certains risquent de passer une bonne partie de leur été là-dessus : la possibilité d’enregistrer et exporter ses highlights d’Overwatch est actuellement disponible sur le serveur public de test. Cela signifie qu’un patch sera bientôt déployé pour que tout le monde puisse en profiter. En réalité, le géant américain a revu entièrement sa copie sur la manière de gérer ces fameux highlights. En d’autres termes, on pourra encore plus se la péter auprès des copines et des copains, plus facilement surtout.

C’est le moment d’être bon

Les highlights seront prochainement mieux catégorisés et, par exemple, le top 5 de vos prouesses sera conservé pendant 24 heures pour éviter de les perdre en cas de déconnexion. Plus intéressant encore, Blizzard Entertainment va offrir la possibilité de capturer soi-même certains moments via une touche à paramétrer. On pourra sauvegarder jusqu’à 36 clips de 12 secondes, qu’il faudra gérer en cas de section pleine.

Ensuite, le joueur aura donc l’opportunité d’exporter ses faits marquants pour en faire des fichiers vidéo pouvant monter jusqu’à une résolution 4K à 60 fps (sur PC, bien évidemment). En somme, les fans ne seront plus frustrés et pourront partager leurs exploits sur les réseaux sociaux sans passer par un outil de capture externe.

Blizzard Entertainment a aussi fait savoir qu’il procédera à quelques changements sur les butins en promettant moins d’objets dupliqués et plus de crédits offerts. Du 100 % bénéfice, donc, pour les amateurs du FPS ayant récemment fêté ses un an.

