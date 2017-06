Vidéo : Fauteuils roulants & prothèses : les avatars Xbox Live deviennent plus inclusifs Antoine Boudet - à l'instant Pop culture

Déjà bien occupé avec la Xbox One X, Microsoft vient de dévoiler un tout nouveau système de création d'avatar pour le Xbox Live. Une mise à jour en profondeur, avec un vrai souci de diversité et de représentation.

Microsoft gardait encore quelques surprises pour cet E3, après les annonces de la Xbox One X et des différents titres qui occuperont les joueurs dans les prochains mois. En effet, le géant du net vient d’annoncer un nouveau système de création d’avatar, permettant une plus grande personnalisation de son double virtuel.

Avec Avatar 2.0, les joueurs du Xbox Live pourront désormais se créer un véritable mini-moi bien plus détaillé, beaucoup plus fluide, avec des expressions reconnaissables et des possibilités inédites de personnalisation.

Comme d’habitude, il sera possible de modifier la couleur de peau ou les vêtements, avec un choix beaucoup plus riche, mais il sera également possible d’équiper un avatar d’une prothèse ou d’un fauteuil roulant. Une ouverture assez rare dans le monde du jeu vidéo mais des plus positives, mettant en avant les handicaps physiques pour mieux mettre fin à certains tabous qui persistent encore.

Vos avatars pourront également enfourcher une moto ou une licorne, diversifiant encore la manière dont on peut se représenter sur le Xbox Live. Cette nouveauté, dévoilée par une courte bande-annonce, ressemblerait presque à un Sims-like, tant on peut imaginer d’autres utilisations pour ses doubles numériques. La mise à jour est attendue pour la fin d’année, sur Xbox mais également sur Windows 10.