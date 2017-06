Vidéo : Xbox One X : la nouvelle console de Microsoft sortira le 7 novembre à 499,99 € Maxime Claudel - à l'instant Tech

Microsoft a levé le voile sur les quelques mystères entourant Project Scorpio. La console s'appellera la Xbox One X et elle sortira avant Noël.

Xbox One X. 7 novembre. 499,99 €. Voilà les informations à retenir de la conférence pré-E3 2017 de Microsoft. Comme convenu, le géant américain a donné les dernières précisions, de taille, qui entouraient encore Project Scorpio, sa console « surpuissante » teasée l’année dernière et présentée techniquement chez Digital Foundry. Comme attendu, le prix sera premium mais pas tant que ça au regard des promesses faites et de la cible visée, à savoir les gens fortunés possédant un téléviseur UHD dernier cri (c’est à dire avec la technologie HDR). Car oui, la Xbox One X entend afficher les jeux avec de la vraie 4K.

4K à 499,99 €

Dans l’esprit de Microsoft, la Xbox One X c’est donc « la puissance à l’état pur », matérialisée par un GPU capable d’accomplir 6 téraflops, 326 Go/s de bande passante et 12 Go de mémoire graphique GDDR5. Avec de telles caractéristiques jamais vues pour une console, elle entend offrir une qualité d’image inouïe avec le son qui va bien (technologie Dolby Atmos). Bien sûr, elle n’abandonnera pas le lecteur Blu-ray UHD pour les films (absent de la PlayStation 4 Pro), ni les accessoires de la gamme Xbox One, et offrira quand même un meilleur rendu sur un téléviseur FHD.

Point de vue design, on peut affirmer que la Xbox One X se distingue par ses petites mensurations. C’est simple : avant elle, aucune Xbox n’a été aussi menue. Autrement, elle arborera une couleur noire et garantira une chauffe réduite par un système de refroidissement liquide. Là aussi, c’est une première. On peut aussi dire que la Xbox One X est plutôt jolie et élégante, une preuve que Microsoft s’est beaucoup amélioré sur ce point depuis toutes ces années.

Et les jeux ?

À quoi va-t-on jouer sur Xbox One X ? Dans un premier temps, ce seront surtout les productions des éditeurs tiers qui tireront leur épingle du jeu. On pense notamment à Assassin’s Creed Origins, Metro Exodus ou encore Anthem, le prochain BioWare. Du côté des exclusivités, Microsoft misera d’abord sur Forza Motorsport 7, Crackdown 3, State of Decay 2, Ori and the Will of the Wisps et Sea of Thieves, mais aussi sur des mises à jour gratuites pour Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Minecraft et Halo Wars 2.

D’autres productions seront également patchées pour être optimisées 4K, dans le sillage de Resident Evil 7 ou encore Final Fantasy XV. Enfin, on pourra prochainement jouer à des jeux Xbox premières du nom sur Xbox One à la faveur de la rétrocompatibilité. Oui, oui, des oldies sur une console 4K.