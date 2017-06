Comme chaque année, l'E3, le plus grand salon consacré aux jeux vidéo, offre l'occasion aux grands éditeurs et développeurs de dévoiler leurs jeux à la presse et au public. Voici la compilation de tout les trailers diffusés lors de cette édition 2017, mis à jour jusqu'aux dernières annonces.

Star Wars Battlefront II Star Wars Battlefront II

Après un premier volet magnifique mais manquant cruellement de contenu, les premières images de ce Star Wars – Battlefront II étaient parmi les plus attendues de cet E3.

Electronic Arts a dévoilé un trailer classique, ainsi que des images de gameplay. Si la bande-annonce a fait sensation en dévoilant l’ambition du titre, couvrant toute la chronologie des 7 long-métrages, les images de gameplay ont refroidi certains fans, en permettant à des personnages de différentes continuités de s’affronter — comme ici, Boba Fett et Dark Maul.

Mis à part ce détail, le titre se montre toujours aussi beau, promettant bien plus de maps, armes et personnages, une plus grande facilité pour le teamplay, ainsi que le fameux mode histoire, réclamée à cor et à cris. Battlefront II débarque dans notre galaxie le 17 novembre prochain, pile deux ans après le premier.

Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Z

Jusqu’à présent, c’est LA grosse hype de cette nouvelle édition de l’E3, et ce malgré les fuites. La saga Dragon Ball a toujours offert de nombreux jeux, RPG ou combat, plus ou moins bons.

Pour ce nouveau titre, Bandai Namco a fait appel aux équipes de Arc System Works, studio connu pour Guilty Gear mais également DBZ Supersonic Warriors sur GBA et Extreme Butôden sur 3DS. On peut donc faire aisément confiance au studio japonais pour offrir un jeu de combat ultra nerveux, comme en atteste déjà la première bande-annonce.

FighterZ renouera avec le 2,5D, après la série des Xenoverse totalement en 3D, et offrira la possibilité de combats en 3v3. Des vidéos de gameplay circulent déjà un peu partout, afin de faire patienter les possesseurs de PC, PS4 et Xbox One jusqu’en 2018.

Assassin’s Creed Origins Assassin's Creed

La conférence Microsoft a été l’occasion de découvrir les premières images d’Assassin’s Creed Origins. Après le décevant Syndicate ainsi que l’adaptation cinématographique de Justin Kurzel, ce nouvel opus entend nous dévoiler les origines de la confrérie des assassins, en suivant le parcours de l’un des premiers d’entre eux, Bayek.

Les promesses de gameplay sont belles, avec une dimension RPG plus poussée et de nouvelles mécaniques pour dépoussiérer la formule, en espérant qu’elles soient tenues. Le jeu pourra tourner en 4K sur Xbox One X, mais sera également disponible sur Xbox One, PS4 et PC.

Cuphead Cuphead

On ne pensait plus en entendre parler, alors que les rares images dévoilées à l’époque avaient marqué bon nombres de joueurs. Cuphead, le jeu nostalgique de l’animation des années 30 développé par les indépendants du Studio MDHR, a enfin dévoilé sa date de sortie.

Prévu pour le 29 septembre prochain sur Xbox One et PC, ce titre s’annonce ultra coloré, dynamique et jouissif, avec un soin bluffant porté sur l’animation et un rendu proche d’un vrai dessin animé de l’époque.

Anthem Anthem

C’est l’une des premières « surprises » de cet E3. Electronic Arts a dévoilé sa toute nouvelle licence, développée par BioWare et les équipes responsablent de la trilogie originale Mass Effect, avec un classique trailer d’annonce ainsi qu’un petit peu de gameplay.

Aucun indice n’a filtré pour l’instant sur la teneur de l’intrigue, si ce n’est que vous incarnerez des femmes et hommes aux commandes de Javelins, des exosquelettes permettant d’explorer une planète florissante et hostile. Ces premières images laissent entrevoir un potentiel sérieux concurrent àDestiny, en espérant être bien moins déçu. Cet action-RPG n’est pas prévu avant 2018, sur Xbox One PS4 et PC.

Vampyr Vampyr

Il y a ceux qui attendent les conférences pour dévoiler les trailers de leurs nouveaux jeux, et les autres qui le font en marge. Ce fut le cas des français de DontNod Entertainment et FocusHome Interactive, qui ont dévoilé un nouveau trailer de présentation quelques heures avant les premières conférences de presse des gros éditeurs.

Le nouveau jeu des créateurs de Life is Strange promet une plongée des plus sombres dans les rues d’une Londres malade, au début du XXe siècle. Départ prévu en novembre 2017.

Metro Exodus Metro Exodus

Alors que le troisième opus papier de la saga de Dmitri Gloukhovski, Metro 2035, vient de sortir tout récemment en France, le troisième opus vidéoludique se faisait encore attendre. Le studio 4A Games a ainsi dissipé le flou sur cet ultime opus en dévoilant les premières images de Metro Exodus, faisant suite au classique 2033 et à Last Light.

Le titre s’inscrit dans la continuité de la saga, vous plongeant de nouveau dans les allées du métro moscovite mais également à la surface d’une terre ravagée par la guerre nucléaire. Le FPS post-apo doit débarquer sur PC, Xbox One et PS4 dans le courant de l’année 2018.

Quake Champions Quake Champions

Les premiers jeux Quake, aussi cultes soient-ils, ne sont malheureusement plus assez sexy pour les compétitions eSport. Bethesda ne pouvait pas laisser mourir sa licence phare et a préféré lui offrir un grand coup de jeune avec Quake Champions. Le jeu était en phase de beta depuis quelque temps, et devrait encore continuer un petit moment, puisqu’elle vient d’être ouverte à tout les joueurs, 24h/24 et 7j/7.

Le jeu sera de toute façon free-to-play, avec des personnages gratuits et la possibilité de débloquer tout le contenu avec un seul achat. La QuakeCon d’août prochain devrait officiellement lancer le jeu dans la cour des grands, avec un championnat dont le premier prix s’élève à un million de dollar. En attendant, l’éditeur a dévoilé une courte bande-annonce, révélant un nom connu parmi les personnages jouables : B.J. Blazkowicz, de Wolfenstein.

Wolfenstein 2 : The New Colossus Wolfenstein 2

Bethesda n’était pas simplement venu rappeler le retour de Quake, mais également annoncer celui de Wolfenstein, l’une des licences de FPS les plus cultes de son catalogue. C’est avec une longue bande-annonce très portée sur l’humour et l’ambiance serie B que ce nouvel épisode, The New Colossus, s’est dévoilé.

Il prend la suite de The New Order sorti en 2014 et racontera les batailles de B.J. Blazkowicz face à l’armée allemande. Celle-ci a fait totalement plier les USA, forçant une résistance à s’organiser pour faire tomber le IIIème Reich. Wolfenstein II est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour le 27 octobre 2017.

Skyrim sur Switch Skyrim sur Switch

En attendant la conférence Nintendo, il n’y a eu que Bethesda pour présenter un jeu sur Switch. Il s’agit du portage de The Elder Scrolls V : Skyrim, déjà disponible pour les consoles Sony et Microsoft depuis 2011.

L’annonce officielle du portage n’en rassure pas moins les possesseurs de la machine japonaise, qui pourront ainsi explorer Bordeciel joycon en main.

Le court trailer d’annonce de cette version Switch révèle également la compatibilité avec les Amiibo Zelda, permettant d’obtenir un personnage ressemblant à Link, version Breath of the Wild. Nice one, Bethesda. Cette version de Skyrim sera disponible avec toutes les extensions incluses, dès cet automne.

A Way Out A Way Out

Dans une conférence qui en aura surpris plus d’un — malheureusement pas toujours en bien —, Electronic Arts a sorti quelques jolies cartouches, notamment avec la surprise A Way Out. Labellisé EA Originals, comme Unravel avant lui, cette production de Hazelight a révélé une étonnante particularité : il ne peut être joué qu’à deux, en co-op.

Suivant le récit de Léo et Vincent, deux hommes qui ne se connaissent pas et qui vont devoir travailler ensemble pour s’évader d’une prison, le trailer joue déjà habilement de la mise en scène en split-screen, laissant imaginer le potentiel in-game. Cette nouveauté est des plus intrigantes, et l’on attendra de pouvoir jouer avec un collègue pour juger. La sortie n’est pas prévue avant 2018, sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

FIFA 18 FIFA 18

Les années passent, et les jeux de sport aussi. Comme d’habitude, EA Sports a profité de l’E3 pour dévoiler en grande pompe les premières images du dernier opus de FIFA. Le jeu de football le plus populaire actuellement s’est offert Cristiano Ronaldo, double champion d’Europe des clubs, sur sa jaquette mais également dans son trailer, où l’on peut l’apercevoir en pleine séance de performance capture.

FIFA 18 promet toujours plus de gestes techniques, de célébrations, de styles de jeu et d’ambiance dans les stades. Le mode histoire est de retour également, avec une bande-annonce assez fun pour nous présenter la deuxième année chez les pros d’Alex Hunter. Le jeu devrait sortir le 29 septembre prochain.

NBA Live 18 NBA Live 18

Après deux ans d’absence, laissant toute la place à NBA2K de briller, la licence de basket d’Electronic Arts fait son grand retour. La grande nouveauté, justifiant son retour, est un mode carrière, « The One », qui vous permettra de créer votre propre joueur afin de le faire jouer aussi bien sur les terrains que dans la rue, avec un style de jeu qui changera selon vos choix de carrière.

Une logique qui pourrait démarquer cet NBA Live 18 de la concurrence — dont elle reprend le mode en question… –, et attirer quelques joueurs. Aucune date de sortie n’a été avancée, seule la démo devrait sortir dans le courant du mois d’août.

Madden NFL 18 Madden NFL 18

Il semblerait que le succès du mode Aventure de FIFA ait inspiré les autres jeux de sport d’Electronic Arts. Après avoir mis le focus sur le mode « The One » lors de l’annonce du retour de NBA Live 18, sa version consacrée au football américain, Madden NFL 18, fait de même.

Baptisé ici « Longshot », ce story mode se concentrera sur le parcours de Devin Wade, un jeune sportif qui va devoir gravir les échelons pour atteindre les sommets de la NFL. Le jeu est prévu pour la fin de l’été, le 25 août prochain.

Need For Speed : Payback Need For Speed

Annoncé il y a quelques jours par Electronic Arts, le nouveau Need for Speed, sous titré Payback, s’est un petit peu plus dévoilé lors de la toute première conférence de presse de cet E3. Outre un passage légèrement gênant, le jeu de course tourné vers l’arcade s’est montré nerveux et dynamique avec trois petites minutes de gameplay, rappelant les meilleures heures de Burnout et les plus belles scènes de la saga Fast & Furious. Cet énième opus de la licence se proposera de raconter l’histoire de Tyler, Mac et Jess, trois jeunes braqueurs s’opposant au cartel de Fortune Valley, ville fictive inspirée de Las Vegas. Le road-trip est prévu pour le 10 novembre prochain, sur PS4, Xbox One et PC.

Forza Motorsport 7 Forza Motorsport 7

Le nouveau jeu de Turn 10 Studios aura eu le droit à un joli traitement de faveur lors de la conférence Microsoft. En effet, le septième opus de la saga Forza a profité de la présentation de la Xbox One X pour se montrer sous son meilleur jour, en faisant office d’argument de vente principal de la surpuissante machine.

Tournant en 4K natif à 60 images par secondes, les premières images de ce Forza Motorsport 7 en mettent plein la vue et promettent des tours de circuits des plus intenses, au volant de l’une des 700 voitures prévues dans le jeu. C’est une exclusivité Xbox One et PC, qui devrait débarquer d’ici le 3 octobre prochain.

Project CARS 2 Project CARS 2

La bataille des jeux de simulation automobile sera rude cette année. Alors que Need For Speed fait son retour, que Forza compte bien en mettre plein la vue aux possesseurs de Xbox, la suite de Project CARS s’est dévoilée à travers quelques minutes d’images inédites.

S’inscrivant dans la continuité du premier, avec un mode carrière encore plus complet, une grande variété de véhicules, de disciplines et de conditions de courses disponibles, Project CARS 2 ambitionne de prendre définitivement la place de Gran Turismo dans le coeur des joueurs. Sortie prévue le 22 septembre, sur PS4, Xbox One et PC.