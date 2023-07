Le programme Xbox Game Pass Amis & Famille, en test dans quelques pays depuis l’été 2022, va prendre fin. Microsoft le fera peut-être revenir plus tard, mais l’objectif actuel semble de vendre le Game Pass Ultimate à 14,99 euros par mois.

En août 2022, l’arrivée d’une formule Xbox Game Pass Friends & Family avait été particulièrement bien reçue par les joueurs. Si elle n’était pas encore disponible en France, cette offre devait permettre, à terme, à un abonné de payer un peu plus cher pour pouvoir partager son compte avec 4 personnes. Les joueurs Xbox y gagnaient financièrement, Microsoft augmentait lui son nombre d’utilisateurs, en touchant des personnes qui n’auraient probablement pas payé autrement. Un deal gagnant gagnant.

Sur son site web, Microsoft annonce la fin du programme Friends & Family le 15 août, sans jamais l’avoir lancé en France. Dans un communiqué envoyé à The Verge, la marque précise que « le programme Amis et Famille se terminera le 15 août dans tous les pays participants (Irlande, Colombie, Nouvelle-Zélande, Suède, Israël, Chili, Hongrie et Afrique du Sud). Nous n’acceptons plus de nouvelles inscriptions et les ajouts de nouveaux membres aux plans existants ne seront plus acceptés après le 17 juillet. »

Regrets éternels

Quelques jours auparavant, Microsoft avait annoncé une augmentation de prix de son abonnement Game Pass. La formule de base était passée de 9,99 € à 10,99 € par mois, tandis que l’option Ultimate coûte désormais de 14,99 €, au lieu de 12,99 €. Cette mauvaise nouvelle corrélée à l’abandon du programme Friends & Family est regrettable, puisque nous aurions pu espérer que le lancement de la formule pour 5 personnes permette de mieux étaler ses paiements. Microsoft semble favoriser un modèle où tout le monde paye 10,99 ou 14,99 euros, ce qui sera plus bénéfique pour lui.

Le logo du Xbox Game Pass Friends & Family. // Source : Microsoft

Comme Netflix, qui a fait beaucoup de bruit en mettant fin au partage de compte, Microsoft ne semble plus penser que le partage de compte est viable.

Puisque l’espoir fait vivre, on peut tout de même espérer que la fin de ce programme « preview » soit suivie du lancement d’un programme famille mondial prochainement, mais cette hypothèse semble peu probable.

