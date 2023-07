Microsoft devrait annoncer dans les prochains jours de nouvelles offres Xbox, toutes estampillées « Game Pass ». La moins chère, qui remplacerait l’abonnement Xbox Live Gold, inclurait le jeu en ligne et un catalogue de 25 jeux.

Le site Windows Central a-t-il fait fuiter les futures offres Xbox par erreur ? À en croire plusieurs captures d’écran publiées sur Twitter, l’annonce du « Xbox Game Pass Core » a été publiée un peu trop rapidement sur le média spécialisé dans l’actualité de Microsoft, avant d’être retirée.

Dans les prochains jours, Microsoft devrait annoncer l’abandon du Xbox Live Gold après deux décennies d’existence, au profit d’une offre 100 % Game Pass — un bon moyen de booster artificiellement son nombre d’abonnés. Le Xbox Game Pass Core, qui devrait coûter le même prix que le Xbox Live Gold, ne proposera plus de nouveaux jeux tous les mois, mais inclura à la place une version allégée du catalogue de jeux en illimité de Microsoft.

Les futures formules Xbox en fuite. // Source : Twitter

Le Game Pass toujours plus incontournable

Après des années de coexistence avec le bien plus intéressant Game Pass, l’abonnement Xbox Live Gold devrait mourir en 2023. Ce n’est pas vraiment étonnant, puisque ses codes correspondent plus aux générations 360 et One qu’à celle des Xbox Series S et Series X. Le Xbox Live Gold permet de jouer en ligne et de télécharger gratuitement des titres sélectionnés par Microsoft chaque mois, là où le Game Pass offre une sorte de Netflix du jeu vidéo, avec un catalogue de titres accessibles en illimité. Mieux vaut se tourner vers lui, pour ne plus avoir à payer ses jeux.

En tuant le Xbox Live Gold, Microsoft va faire du Game Pass le seul moyen d’accéder aux jeux en ligne sur ses consoles, ce qui rendra son offre encore plus puissante.

Core Console PC Ultimate En ligne ✅ ❌ ✅ ✅ Jeux inclus sur console 25 jeux illimité ❌ illimité Jeux inclus sur PC ❌ ❌ illimité illimité Cloud gaming ❌ ❌ ❌ ✅ Abonnement EA Play ❌ ❌ ✅ ✅ Prix 9,99 euros (à confirmer) 10,99 euros 9,99 euros 14,99 euros Les spécificités des abonnements Game Pass

Avec seulement 25 jeux et l’accès au réseau, le Game Pass Core n’a de Game Pass que le nom. Qu’importe, il s’agit pour Microsoft de renforcer encore plus cette marque, qui risque de devenir encore plus forte avec le rachat d’Activision.

D’ailleurs, l’existence du Game Pass Core rend l’offre Game Pass Ultimate, qui inclut tous les jeux console, PC, le cloud gaming et EA Play, encore plus alléchante. On remarque d’ailleurs que le Game Pass Console ne propose volontairement pas le jeu en ligne, ce qui risque de forcer la plupart des joueurs à opter pour la formule Ultimate, qui est aussi la plus chère.

Quels sont les jeux inclus dans le Xbox Game Pass Core ?

La liste des 25 jeux choisis par Microsoft n’est pas définitive. On imagine que l’entreprise étoffera régulièrement ses offres, histoire de donner envie à ses clients de souscrire à une formule illimitée. Les 25 jeux supposés au lancement sont :

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Forza Horizon 4 devrait faire partie des jeux inclus dans le Game Pass Core. // Source : Microsoft

Sauf surprise, on imagine que les nouveaux jeux publiés par les studios de Microsoft, comme les futurs Call of Duty, ne seront disponibles gratuitement le premier jour que dans les formules Console, PC et Ultimate. Le Game Pass Core est un produit d’appel, créé pour faire rayonner la marque Game Pass. Son officialisation ne devrait pas tarder.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !