Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisir prodigue aux parents ses conseils pour un jeu vidéo « responsable », alors que va s'ouvrir dans les prochains jours l'édition 2017 de l'E3, le principal salon dédié au jeu vidéo.

C’est ce qui s’appelle avoir le sens du timing. Alors que va se dérouler du 13 au 17 juin à Los Angeles Electronic Entertainment Expo (E3), qui est le principal rendez-vous de l’année pour l’industrie vidéoludique, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisir a profité de l’occasion pour glisser quelques bons conseils aux parents dont les enfants s’adonnent aux jeux vidéo.

Le syndicat compte dans ses rangs des studios très connus comme Activision, Blizzard, Capcom, Bethesda, Disney Interactive, Bandai Namco, Electronic Arts, Konami, Microsoft, Nintendo, Sega, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take Two, Ubisoft et Warner Bros.