Zuckerberg2020 : comment le CEO de Facebook façonne son ambition présidentielle

Zuckerberg nie toute ambition politique

Rencontre avec l’Amérique rurale et les animaux, échanges avec des Américains de tous horizons… Mark Zuckerberg se met en scène dans une campagne largement relayée sur Facebook mais nie ouvertement toute ambition politique, alors qu’il reprend tous les codes de la communication du milieu, lui qui a pu les observer au plus près grâce à ses rencontres avec différents chefs d’État au fil des années.

Fin mai 2017, plusieurs mois après avoir entamé sa tournée dans différents États, il résume son expérience de terrain dans un message sur sa page Facebook, et en profite pour revenir sur ce scénario populaire : « certains d’entre vous m’ont donné si ce défi signifie que je vais me porter candidat à des élections. Non. Je fais simplement cela pour m’offrir une perspective plus large et m’assurer que nous assurons le meilleur service possible à nos près de 2 milliards d’utilisateurs de Facebook. »

En coulisses, pourtant, il s’active depuis déjà plusieurs mois en vue d’une éventuelle reconversion. Les plus gros indices restent les changements dans la gestion interne de Facebook envisagés en 2016. Un conflit juridique entre Mark Zuckerberg et des investisseurs de Facebook révèle qu’il a tenté de modifier les règles de l’entreprise pour s’assurer de pouvoir en garder le contrôle même s’il s’absente pendant 2 ans pour travailler « dans un service gouvernemental ». Un délai inférieur aux 4 années du mandat présidentiel, mais qui traduit son possible désir d’engagement politique, comme une première étape avant ce sommet.

Demande de rencontre avec le directeur de campagne d’Hillary Clinton

Dans les derniers jours de la présidentielle américaine, les fuites de WikiLeaks sur les mails de John Podesta, directeur de campagne d’Hillary Clinton, révèlent que ce dernier a échangé avec Sheryl Sandberg, la numéro deux de Facebook.

Elle lui a en effet écrit en août 2016 pour l’inciter à une rencontre avec son patron : [Mark] a commencé à s’interroger sur la manière de donner forme à ses moyens de promotion autour de ses priorités philanthropiques et il est particulièrement intéressé à l’idée de rencontrer des gens qui pourraient l’aider à comprendre comment faire avancer les choses sur certaines politiques publiques qui le préoccupent […] (comme l’immigration, l’éducation ou la recherche scientifique la plus sommaire ».

Dans sa réponse, John Podesta se dit prêt à une rencontre malgré son calendrier surchargé. On ignore si les deux hommes se sont finalement rencontrés. Facebook, de son côté, a refusé de commenter cette information.