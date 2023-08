Pour la première fois de l’histoire des États-Unis, un ex-président a été placé en état d’arrestation. Donald Trump, qui a été obligé de se prendre au jeu de la photographie d’identité judiciaire et du relevé d’empreintes, utilise cette mésaventure pour se donner une image de résistant, afin de reprendre la Maison Blanche.

« Donald J. Trump a tweeté ». Cette notification, les fins suiveurs de la Maison-Blanche et de l’ancien président américain l’ont reçue des milliers de fois. Mais depuis le 8 janvier 2021, date où il avait annoncé qu’il ne se rendrait pas à l’inauguration de Joe Biden (peu après l’invasion du Capitole), Donald Trump n’avait plus jamais utilisé le réseau social qui avait pourtant tant caractérisé sa présidence. La faute à une exclusion pure et dure de Twitter, qui avait décidé de le sanctionner pour appel à la violence. Un affront qui a pris fin en novembre 2022, lorsqu’Elon Musk a pris la décision de rétablir le compte de Trump.

Au-delà de son intérêt personnel pour le camp conservateur, le nouveau propriétaire de Twitter y voyait aussi un moyen de ramener du monde sur la plateforme, puisqu’il sait que les publications de Trump suscitent de l’engagement (et qu’il n’est plus à une polémique près). Problème, Donald Trump n’a pas souhaité revenir, puisqu’il privilégiait son propre réseau TRUTH, lancé après son exclusion de Twitter.

Le 24 août 2023, Donald Trump a finalement mordu à l’hameçon. Placé brièvement en état d’arrestation dans une prison en Arizona, pendant 20 minutes, l’ancien président a dû laisser ses empreintes digitales et prendre un « mug shot », ou photo d’arrestation judiciaire (les fameuses photos iconiques des prisons américaines). Puisque tout est de la communication pour lui, il a publié cette fameuse photo sur tous ses réseaux sociaux, dont X, le nouveau Twitter.

Donald Trump sur X, une visite de courtoisie ou un retour en force ?

Nous n’allons pas vous raconter l’intégralité des déboires judiciaires de Donald Trump. Ce qu’il faut retenir, c’est que Donald Trump est pris dans une tornade judiciaire inédite pour un ancien président américain, à cause de multiples scandales. Tentative de manipulation d’une élection, tentative de coup d’État, vols de documents confidentiels… Donald Trump est dans la tourmente. De quoi le disqualifier pour les prochaines élections ? C’est mal connaître l’homme. Donald Trump utilise ses déboires pour se positionner comme victime d’un système qui lui voudrait du mal, et cette stratégie fonctionne parfaitement. Un temps dépassé par la nouvelle jeunesse républicaine (Ron DeSantis en Floride notamment), Donald Trump est désormais l’ultra-favori des sondages. Chaque arrestation le fait bondir, puisque les Républicains veulent l’aider à se défendre.

La photo publiée par Donald Trump sur X/Twitter, deux ans et demi après son départ. // Source : X

Et c’est comme ça que l’on s’est retrouvé sur X le 24 août. Les commentateurs politiques s’interrogeaient sur la manière dont Donald Trump gèrerait son arrestation et ceux qui le connaissent bien étaient convaincus qu’il en ferait un trophée. C’est exactement ce qu’il s’est passé, puisque Donald Trump a publié lui-même son « mug shot », accompagné du slogan « Never Surrender! » (Ne jamais se rendre). Son site vend désormais des goodies avec sa photo judiciaire, tandis que ses fans le défendent par milliers.

Un appel aux dons, un appel à destituer « Biden le corrompu », des t-shirts avec sa photo en prison… Donald Trump n’a pas traîné. // Source : Capture Numerama

Reste désormais à répondre à une question : ce tweet est-il une exception, afin d’amplifier la portée de sa photo, ou marque-t-il le retour officiel de Donald Trump sur Twitter/X ? Alors que la primaire républicaine commence officiellement, avec de premiers débats planifiés, Donald Trump ne pourrait pas choisir de meilleurs moments pour réutiliser Twitter et son audience conservatrice, droitisée par Elon Musk et les comptes X Premium (Twitter Blue), pour s’exprimer. Jusqu’à maintenant, Donald Trump était bloqué par un contrat d’exclusivité sur TRUTH. Mais pour toucher plus de monde, et redevenir la star médiatique qu’il était entre 2015 et 2021, Donald Trump sait qu’il doit revenir sur des réseaux populaires. La date de la prochaine publication « Donald J. Trump a publié » sera particulièrement scrutée.

