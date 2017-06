Pour la cour d'appel du 9e circuit de San Francisco, le décret anti-immigration de Donald Trump doit bien être suspendu. Elle s'appuie notamment, dans sa décision, sur un tweet à caractère politique du président, très actif sur le réseau social.

Donald Trump vient de payer le prix de son activité conséquente sur Twitter. Le président américain, qui continue, depuis son investiture et conformément à sa promesse, de tweeter sur son compte personnel (@realDonaldTrump), a vu la suspension de son Muslim Ban confirmée par une cour d’appel… qui s’appuie notamment sur l’un de ses tweets pour justifier sa décision.

Peu après sa signature, en mars, ce décret interdisant aux ressortissants de 6 pays à majorité musulmane (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) d’entrer sur le territoire américain pour une période de 90 jours (et jusqu’à nouvel ordre dans le cas de la Syrie), a été suspendu par la cour d’appel de Hawaï. Depuis, l’administration Trump s’est tournée vers la Cour suprême américaine pour contester cette décision.

Ce lundi 12 juin, la cour d’appel du 9e circuit de San Francisco a de fait confirmé la suspension du décret, estimant qu’il est contraire aux lois du pays sur l’immigration et qu’il ne s’appuie pas sur une justification assez rationnelle. Dans leur décision de 86 pages, les 3 juges considèrent que le texte n’explique pas pourquoi les ressortissants de certains pays seraient plus enclins à être des terroristes que d’autres.

Ils font ainsi directement référence à un tweet de Donald Trump en date du 6 juin 2017. Dans une mise en forme typique de son style d’écriture, à grand renfort de mots en majuscule (que la cour d’appel considère comme des éléments particulièrement probants), Trump y déclarait : « C’est exact, nous avons besoin d’une INTERDICTION DE VOYAGE pour certains pays DANGEREUX, et pas d’un terme politiquement correct qui ne nous aidera pas à protéger les nôtres ! » Grâce à ce tweet, les juges peuvent affirmer : « Le président a récemment confirmé son affirmation selon laquelle ce sont les « pays » qui sont dangereux par nature plutôt que les 180 millions de personnes qui les peuplent. »

That's right, we need a TRAVEL BAN for certain DANGEROUS countries, not some politically correct term that won't help us protect our people !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017