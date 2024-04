Lecture Zen Résumer l'article

La plateforme pour obtenir un laissez-passer dématérialisé doit ouvrir en mai 2024. Elle sera incontournable pour avoir un QR Code qui sera réclamé à l’entrée de certains périmètres sécurisés, durant les Jeux olympiques de Paris.

Durant les Jeux olympiques d’été de 2024, la circulation à Paris et dans une poignée de villes d’Île-de-France sera soumise à des règles temporaires — que l’on se déplace à pied ou avec un véhicule motorisé. Dans ce cadre, la mise en place d’un laissez-passer numérique est prévue. Il prendra la forme d’un QR Code, comme au temps du covid.

La présentation de ce laissez-passer numérique sera nécessaire dès lors que l’on se rendra dans certaines zones au moment des JO. Cela ne concernera pas l’ensemble de la capitale, ni la totalité des communes accueillant des épreuves sportives. C’est notamment dans les périmètres rouges que le QR Code interviendra. Des cartes plus précises de ces zones à Paris et dans les villes accueillant des épreuves sont disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur.

La carte des zones à Paris et dans la petite ceinture // Source : Ministère de l’Intérieur

Un QR Code nécessaire à partir de la zone rouge

Il faut comprendre que la sécurisation des sites olympiques se structure en quatre périmètres, globalement emboîtés les uns dans les autres. Ces périmètres sont, du plus large au plus resserré : bleu, rouge, noir et gris. Les règles sont de plus en plus strictes à mesure que l’on entre dans les zones « intérieures ».

Pour entrer dans la zone grise, la possession d’un billet valide sera requise. La traversée des zones noires, qui accéder aux tribunes, impliquera de se soumettre à des mesures de palpation et de fouille des sacs et des bagages. Là aussi, une vérification des billets sera effectuée. L’accès au périmètre rouge, lui, sera lié au laissez-passer.

Les 4 périmètres. // Source : Préfecture de police de Paris

« Pour les personnes autorisées, l’accès à ces périmètres [rouges] nécessitera une inscription sur la plateforme numérique dédiée afin de se procurer un laissez-passer dématérialisé à présenter à l’entrée du périmètre (la plateforme sera activée au printemps 2024) », lit-on dans le dossier de presse de la préfecture de police de Paris.

Qui devra présenter un code QR pour les JO ?

Le dossier de presse, publié le 1er mars, laissait initialement entendre que la circulation resterait libre, sans contrôle et sans justificatif, pour les piétons et les cyclistes. Depuis, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a décrit des règles plus dures : « Si vous ne vous êtes pas inscrits [sur le site] , vous ne pourrez pas rentrer. »

C’était le 9 avril lors d’un entretien au Parisien. « Piéton ou non piéton, vous devrez présenter votre QR code et votre pièce d’identité lors du contrôle » au niveau des point de contrôle pour les zones rouges. Une fois à l’intérieur, il n’y aura plus de contrôle — sauf si l’on souhaite rejoindre le périmètre gris, pour assister à une épreuve.

En conséquence, on comprend que le QR Code va ratisser large, que l’on soit un simple riverain, un commerçant, un livreur, un touriste, un spectateur, un restaurateur ou un client. Si des dérogations existent, elles seront très rares — l’efficacité de ce filtrage nécessite en effet de passer au crible tout le monde, sinon cela ne sert à rien.

Pour aller plus loin Voilà les stations et les lignes de métro à fuir pendant les JO de Paris 2024

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !