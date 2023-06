Elon Musk et Mark Zuckerberg sont visiblement d’accord pour se battre dans une cage de MMA.

Est-ce ainsi que les chamailleries entre milliardaires se régleront désormais ? En se bagarrant dans une cage de MMA ? En tout cas, c’est manifestement de cette façon que Mark Zuckerberg et Elon Musk vont se retrouver. Les deux richissimes Américains ont visiblement convenu de s’affronter dans une arène — ou octogone, dans le jargon.

Comme l’a relevé le site The Verge, les deux futurs protagonistes de cet improbable combat se sont monté le bonnet ces derniers jours. « Je suis prêt pour un match en cage s’il l’est lol », a écrit Elon Musk le 21 juin. Message très bien reçu par Mark Zuckerberg, qui a répondu dans une story sur Instagram : « Envoyez-moi l’adresse. ». Proposition de Musk ? Vegas Octagon.

Quand aura lieu le combat et aura-t-il vraiment lieu ? Sur un plan athlétique, les deux hommes n’ont pas tout à fait le même gabarit : Elon Musk est grand. À l’inverse, Mark Zuckerberg est beaucoup plus jeune. Il a 39 ans, là où son futur adversaire va bientôt fêter ses 52 ans. Le poids de l’un et de l’autre est incertain.

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg à l’entraînement. // Source : Mark Zuckerberg

Leur expérience de combat sera un facteur important. Selon The Verge, Elon Musk, quand il était jeune, s’est retrouvé dans des combats de rue très rudes en Afrique du Sud — mais c’est une expérience qui peut dater. En revanche, Mark Zuckerberg suit depuis la pandémie, en 2020, des cours de ju-jitsu brésilien, rapportait le New York Times au début du mois de juin.

Le ju-jitsu brésilien est un élément-clé dans les arts martiaux mixtes (MMA). Sur son compte Instagram, Mark Zuckerberg a commencé à partager des vidéos et des photos le mettant en scène à l’entraînement — par exemple dans cette publication le 3 septembre 2022 ou dans celle-ci le 17 juin. Visiblement, le fondateur de Facebook se prépare depuis bien trois ans.

La presse anglophone a même rapporté la participation de Mark Zuckerberg a une compétition de ju-jitsu début juin. Un débat a émergé peu après sur l’éventualité d’un étranglement subi par le milliardaire, qui lui aurait fait perdre connaissance. Là n’était toutefois pas le plus important : ce qu’il faut retenir, c’est qu’il a montré qu’il a le cran de monter sur un ring et de s’exposer aux coups.

Reste maintenant une question : pourquoi Mark Zuckerberg et Elon Musk vont-ils s’envoyer des coups durant un combat à Las Vegas, dans une salle qui sera, on l’imagine, noire de monde ? Visiblement, c’est en raison du souhait du fondateur du réseau social de venir concurrencer Twitter. Ces derniers mois, on entend parler d’un projet de rival, décentralisé, que Facebook lancerait.

C’est de là en tout cas que les premières piques sont parties, à l’image du message laissé par Elon Musk le 21 juin. L’intéressé répondait à un internaute qui partageait une publication affirmant, entre autres, que le patron du réseau social a un plan pour tuer Twitter. Selon un porte-parole de Facebook interrogé par nos confrères, Mark Zuckerberg est en tout cas sérieux pour ce duel.

Zuck my 👅 — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

