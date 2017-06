SpaceX, Blue Origin, Virgin… : comment l’espace est devenu un business comme les autres

Le privé s’élève sur les cendres du public

Selon Randy Glein, membre du fonds d’investissement Draper Fisher Jurvetson, qui fut parmi les premiers à investir dans SpaceX, ces entrepreneurs ont notamment pour mérite d’apporter un regard neuf sur le secteur. « Nous avons investi dans SpaceX il y a huit ans, inspirés par la vision d’Elon Musk. N’étant pas originaire de cette industrie, il n’était pas retenu par la pensée conventionnelle, et donc déterminé à transformer ce secteur qui n’avait pas connu d’innovations majeures depuis plusieurs décennies. Lorsque l’on a pour ambition d’aller sur Mars, il vaut mieux être prêt à innover ! »

Chad Anderson, directeur de Space Angel Networks, un fonds d’investissement spécialisé dans les jeunes pousses du secteur aérospatial, en est également convaincu : le boom que connaît actuellement l’industrie spatiale doit beaucoup à Elon Musk. « La croissance a vraiment démarré au cours des dix ou douze dernières années, tractée à mon sens par SpaceX. En 2009, ils ont réussi leur premier lancement, Virgin Galactic a obtenu sa première levée de fonds significative, et les choses ont commencé à s’accélérer. » confie-t-il au Los Angeles Times.

Selon lui, SpaceX a non seulement eu pour mérite de faire baisser les prix, mais également de permettre une plus grande transparence de ceux-ci. « Ils disent simplement “Voici notre fusée, voici la charge que nous pouvons porter jusqu’à telle distance et combien cela va coûter.” Cela change totalement les choses. Désormais, non seulement l’espace est accessible, mais l’on sait également quel est son prix. Ainsi, une entreprise peut se dire “Cela va me coûter 2 000 000 de dollars pour lancer mon petit satellite. Je peux construire un modèle d’affaire autour de cela.” »

D’autres facteurs contribuent à rendre l’espace moins cher et plus accessible, dont la miniaturisation de l’électronique et la baisse du prix des composants, le développement de matériaux plus solides et moins lourds, les progrès dans l’ingénierie, le traitement des masses de données et le cloud computing, ainsi que la mise en place de nouveaux standards qui permettent de construire plus facilement des mini-satellites et de les mettre en orbite. La start-up Planet, spécialisée dans l’imagerie par satellite, a ainsi construit son modèle d’affaire sur de petits appareils à bas coût par rapport aux standards de l’industrie.

Mojave Air and Space Port : une vingtaine de jeunes pousses du secteur aérospatial se livrent à une batterie de tests

En effet, motivées par les performances de leurs aînées, de nombreuses jeunes pousses se lancent aujourd’hui dans la course. Selon Bryce Space and Technology, quelques 115 start-ups américaines, dont 84 spécialisées dans les satellites, ont été créées et financées par des investisseurs au cours de la dernière décennie. Le cœur de cette dynamique se situe dans le désert de Mojave, à 150 kilomètres au nord de Los Angeles.

C’est là, dans une ancienne base militaire, rebaptisée Mojave Air and Space Port, qu’une vingtaine de jeunes pousses du secteur aérospatial se livrent à une batterie de tests et d’expérimentations visant à atteindre les étoiles. Virgin Galactic, l’entreprise du milliardaire britannique Richard Branson ainsi que Vulcan Aerospace, lancée par Paul Allen (le cofondateur de Microsoft), y déploient une partie de leurs activités.