Invité d’honneur du salon VivaTech, Elon Musk n’a rien annoncé lors de sa conférence de presse parisienne, où il s’est anormalement montré très calme. En revanche, la frénésie de certains de ses fans a de quoi faire peur.

Elon Musk est-il un patron, ou un gourou ? Accueilli comme une rockstar à Paris le 16 juin 2023, à l’occasion du salon Vivatech, Elon Musk a une nouvelle fois prouvé que tout ce qu’il faisait relevait de l’irrationnel. Dans une salle acquise à sa cause, parfois même complètement en transe, le milliardaire a pu mesurer son incroyable cote de popularité, aussi impressionnante que terrifiante. Les 4 000 personnes présentes au Dôme de Paris n’étaient pas toutes des « Musketers », mais les fans hardcores du patron de Tesla, de SpaceX et de Twitter se sont illustrés par leurs comportements défiant parfois toute rationalité.

Applaudi dès qu’il dit un mot, accueilli par un message d’amour

Dans un monde normal, les 30 minutes de retard du patron auraient pu refroidir la foule, qui avait déjà attendu près de 2 heures au soleil pour voir son idole. Mais, le milliardaire a eu droit à un accueil délirant. Applaudissements, sifflements, hurlements… Un fan, presque en larmes, a même crié « We Love You Elon », avant d’être repris par d’autres personnes, qui ont toutes en commun d’être de grands admirateurs de l’entrepreneur. De quoi immédiatement mettre à l’aise Elon Musk, qui a vite compris qu’il était ici en terrain conquis (en même temps, la plupart des personnes dans la salle étaient des startupers et des étudiants fans de tech).

Elon Musk et Maurice Levy ont longtemps discuté sans autre intervenant. Elon Musk est revenu sur sa carrière. // Source : Numerama

Habitué aux polémiques, Elon Musk est resté très timide et calme pendant ses 50 minutes de discussion avec Maurice Lévy, le patron de Publicis, rejoint ensuite par Antoine Arnault (Dior), Delphine Viguier Hovasse (L’Oréal) et Christel Heydeman (Orange). Elon Musk est revenu sur son histoire, sans aucune révélation majeure, mais à chaque fois, avec les applaudissements d’une salle qui n’avait pourtant aucune raison d’être surprise. À l’aise, le milliardaire s’est même permis quelques blagues, comme lorsqu’il a affirmé que « Twitter était un peu trop cher » ou qu’il espérait « ne pas provoquer l’apocalypse ». À quelques occasions, il a même dansé.

Au fur et à mesure de la conférence, qui n’a jamais vraiment tenté de contredire Elon Musk (au contraire, on lui a souvent fait comprendre que l’on croyait en ses projets), les fans les plus hardcores du milliardaire ont commencé à se manifester. Lorsqu’il a été interrogé par Christel Heydeman sur sa décision de retirer Twitter du code de bonne conduite européenne sur la désinformation, qui pourrait coûter à Twitter une interdiction en France, Elon Musk a réussi à ne pas réellement répondre et à recevoir des applaudissements quand il a prononcé les mots « liberté d’expression », en indiquant être pour que l’on dise tout ce que l’on souhaite, dans la limite de la loi. Voir un public français prendre parti contre la régulation française, en faveur de règles qui n’existent pas chez nous, pouvait déjà surprendre.

L’échange le plus intéressant était entre Christel Heydeman et Elon Musk. La patronne d’Orange a tenté de l’interroger sur sa vision de la modération. // Source : Numerama

Quand soudain, l’ambiance déraille

À la fin de l’événement, les journalistes présents dans la salle étaient pour nombreux stupéfaits. « Wow, c’était quoi tout ça » glisse un confrère, « J’ai eu l’impression de voir un gourou », dit un autre. Pendant 10 minutes, la salle a eu le droit de poser des questions à Elon Musk. Et, cette possibilité a déchainé de nombreuses personnes.

À la fin de la conférence, Maurice Levy a tenté de calmer le public, beaucoup trop excité. // Source : Numerama

Quand Maurice Lévy a proposé au public de poser des questions, personne n’aurait imaginé que l’événement basculerait autant dans l’absurde. Des dizaines de personnes se sont mises à hurler, à se lever et à réclamer le micro, dans l’espoir de parler à leur idole. Au milieu de la salle, un homme criait sans cesse « Elon fais moi un câlin, fais-moi un câlin Elon », alors que d’autres profitaient de ce moment pour lui hurler leur amour et leur admiration. Une ambiance qui nous a beaucoup rappelé celle de certains meetings politiques américains.

Même, les questions posées à Elon Musk relevaient de l’irrationnel. « Avez-vous créé Tesla et Hyperloop pour avoir des moyens de transport sur Mars ? », « Comment gérer la santé mentale des gens qui iront sur Mars ? »… Certains sont allés sur scène distribuer leurs cartes de visite, pendant que les demandes de câlins continuaient. Elon Musk semblait amusé par cette ambiance incontrôlable, pendant que Maurice Lévy essayait tant bien que mal de faire la police.

Vraiment, cette partie questions-réponses a quelque chose de lunaire. Elon Musk est devenu un gourou avec des gens qui hurlent pour avoir des câlins. Oui, vraiment. #Vivatech pic.twitter.com/gjEf5CEYah — Numerama (@Numerama) June 16, 2023

Quand une journaliste de Forbes a réussi a obtenir le micro pour poser une question, qui plus est pas du tout anti-Musk (« que diriez-vous à une jeune entrepreneur qui veut commencer ? »), la simple évocation du mot « journaliste » a provoqué la colère d’un fan à l’arrière de la salle : « on s’en bat les couilles !! » a-t-il hurlé. Une conséquence de certains propos d’Elon Musk sur les médias ?

Quoi qu’il en soit, pour VivaTech, la venue d’Elon Musk est un immense succès. Présent physiquement, alors que de nombreuses personnes pensaient qu’il ne ferait pas le déplacement, le milliardaire a fait du salon l’endroit où il fallait être le 16 juin. Mais, ses nombreuses dérives et prises d’opinion ont peut-être créé un monstre : celui d’un public prêt à tout pour ne pas contredire son gourou. Difficile alors de lui reprocher certains de ses dérapages, alors que ses fans lui donnent l’impression qu’ils sont d’accord avec tout.

