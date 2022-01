Renault remporte haut la main le prix du plus beau concept car de l’année

Parmi 10 concept cars proposés, le concept Renault 5 prototype a été largement plébiscité par le vote du public au Festival Automobile International. C’est une bonne nouvelle pour Renault, car ce modèle doit prendre la succession de la Zoé dans les prochaines années.

C’est la première fois que le public français est invité à s’exprimer sur « le plus beau Concept Car de l’année » pour remettre ce prix lors du Festival Automobile International. Parmi les concepts soumis au vote, c’est le concept Renault 5 prototype qui a remporté les faveurs du public, le mardi 25 janvier 2022, avec plus de 70 % des votes.

Jusqu’à présent, le public était amené à voter pour le prix de la Plus Belle Voiture de l’Année. L’élection semblait peu reposer sur un vrai coup de cœur du public : les votants avaient la perspective de gagner, par tirage au sort, une voiture de la marque ayant gagné ce prix. Cette année, cette mission a été confiée au jury du Festival Automobile International, qui a décerné le prix de la voiture de l’année à la DS4.

Le public a lui pu s’exprimer, au travers de son vote, sur l’avenir de l’automobile représenté par une dizaine de concept cars de tous types.

Renault semble avoir visé juste avec son concept néo-rétro

Le concept Renault 5 prototype a donc suscité l’intérêt des votants face à des concepts concurrents, pourtant assez audacieux : Audi Skysphere Concept – BMW i Vision Circular – Cupra Urban Rebel concept – Lexus LF-Z Electrified – Kia Concept EV9 – Porsche Mission R concept – Smart concept #1 – Volkswagen ID.Life et Volvo concept recharge.

Les concept cars nommés à l’élection du plus concept car 2022. // Source : Festival Automobile International

Le concept Renault 5 devance sur le podium le roadster 100 % électrique et autonome Audi Skyphere Concept, le petit SUV Smart Concept #1 et le concept Lexus LF-Z Electrified.

On peut y voir une belle perspective commerciale pour le concept Renault, inspiré par la Renault 5 des années 70. Cela laisse entrevoir également que le public peut apprécier et plébisciter autre chose qu’un SUV. Même si ce concept inspiré par la R5 est plus imposant que son ancêtre, le modèle de série devrait faire moins de 4 mètres de long. Il s’agit là des prémices d’un modèle électrique urbain et abordable que l’on attend dans sa forme définitive d’ici à 2023 / 2024.

Renault 5 Prototype // Source : Renault

D’autres réalisations électriques également récompensées

Le concept BMW i Vision Circular a remporté le grand prix Créativ’ Experience. Ce prix récompense un constructeur pour de nouvelles expériences dans le domaine du design ou de la conduite. Ici, c’est surtout la philosophie de « design circulaire », basé sur le recyclage d’éléments pour la construction de nouveaux modèles, mais aussi la nouvelle expérience d’interaction du conducteur avec le véhicule, qui ont été soulignés par le jury.

BMW i vision circular concept // Source : BMW

Le Grand Prix du jury du Festival Automobile International a été décerné à deux constructeurs : Opel et Hyundai, pour 3 réalisations électriques. Il s’agit de trois hommages à des modèles phares de ces constructeurs pour les années 70 et 80, animés par le même esprit de les faire revivre à travers des concepts 100 % électrique. Ce sont ainsi l’Opel Manta GSE Elektromod, le concept Hyundai Pony Heritage Series et le concept Hyundai Grandeur EV, qui reçoivent cette récompense.

Hyundai Grandeur EV – Hyundai Pony heritage – Opel Manta GSE Elektromod // Source : Festival Automobile international

Enfin, une mention spéciale a été décernée au Renault Concept suite n°4. Le jury a eu un coup de cœur pour cette réinterprétation électrique de la 4L pour les 60 ans du modèle.

Renault 4 concept Suite n°4. // Source : Renault

Derrière une belle vitrine pour des modèles électriques, les récompenses du Festival Automobile International semblent quand même être tiraillées par la nostalgie de l’automobile d’avant, même si les véhicules sont mis au goût du jour par la fée électricité.