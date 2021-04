Lexus a dévoilé un nouveau concept 100 % électrique. Comme on pouvait s'y attendre, la marque luxeuse de Toyota a opté pour un design radical, qu'on ne verra probablement jamais.

« Lexus accélère son futur électrifié », peut-on lire dans un communiqué publié le 31 mars par la marque de luxe du groupe Toyota. On y découvre le LF-Z Electrified Concept, une voiture 100 % électrique qui ne sera jamais commercialisée, mais présente les prochaines technologies qu’emploiera Lexus. Il s’agit donc d’un aperçu de l’avenir, tant en matière d’architecture électrique que de design.

Spécialiste des voitures hybrides, Lexus entend introduire 20 nouveaux véhicules, dont dix électrifiés d’ici 2025. Dans le lot, il y aura des modèles 100 % électriques et ce LF-Z Electrified Concept montre un peu à quoi ils ressembleront. On ne peut s’empêcher de penser que c’est un peu tard pour Lexus, qui ose encore montrer une voiture qui ne sortira jamais, pendant que la concurrence est déjà bien armée. Pire, ce que l’on voit aujourd’hui ne sera sans doute jamais repris en l’état avant l’échéance annoncée par Lexus.

Un design radical

On reconnaît en tout cas la patte Lexus dans le design, avec des angles très marqués. L’avant est particulièrement sculpté avec une calandre pleine, en forme de trapèze et mieux fondue dans le museau. On remarque aussi le toit panoramique, le petit aileron de requin à l’arrière (ce qui n’en fait pas un poisson d’avril) et la signature lumineuse très élégante. On devrait retrouver certains de ces éléments de design dans les futures voitures de la marque. Lexus assume ce look distinctif et vante l’habitable futuriste centré sur l’expérience et la connectivité (oui, il y a une intelligence artificielle pensée pour s’adapter aux conducteurs et un vrai cockpit bardé d’écrans).

Pour le groupe propulseur, Lexus compte s’appuyer sur une technologie baptisée DIRECT4. Flexible et pouvant être déclinée en 100 % électrique comme en hybride, elle offrira quatre roues motrices et un comportement dynamique grâce à un placement optimal de la batterie et des moteurs. Lexus entend aussi profiter de la réponse instantanée des blocs électriques pour proposer une conduite plus sportive.

Du côté de l’autonomie, ce Lexus LF-Z Electrified s’appuie sur une batterie de 90 kWh pour offrir 600 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP). Elle alimente deux moteurs capables de fournir une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Étonnamment, la batterie, dont la température est gérée par un système à refroidissement liquide, ne peut encaisser qu’un pic de recharge de 150 kW. D’ici 2025, on espère que Lexus aura amélioré ce point et, aussi, que le constructeur parviendra à dépasser les 600 kilomètres d’autonomie.

