Volvo a dévoilé un nouveau concept 100 % électrique, sobrement baptisé Concept Recharge. Il se définit comme un manifeste pour les futures voitures de la marque qui deviendra 100 % électrique dans les années à venir.

« Un manifeste pour la future génération des voitures Volvo 100 % électriques ». Le communiqué publié par Volvo le 30 juin montre les images d’un nouveau concept, baptisé Concept Recharge. Le constructeur suédois, qui a déjà annoncé sa transition vers le 100 % électrique, dévoile les évolutions qu’intégreront ses futurs produits. On rappelle que Volvo commercialise déjà une voiture 100 % électrique, mais il s’agit d’une variante d’un modèle thermique (le SUV compact XC40).

Les images montrent donc un SUV très anguleux avec des formes appréciées de la marque. On aperçoit un point distinctif au sommet de la voiture : un LiDAR, une technologie qui sera introduite avec la future génération du XC90 pour améliorer la sécurité et les fonctionnalités de conduite assistée. Il est placé sur le toit car c’est « une position optimale pour collecter les données de l’environnement autour de la voiture ». Certains donneront cependant sans doute raison à Elon Musk : un LiDAR n’est pas très joli.

La Volvo du futur

En dehors duLiDAR, on remarque aussi un museau très minimaliste. Il est dénué de grille, remplacée par un bouclier souligné par une signature lumineuse rappelant le marteau de Thor (une référence à la mythologie nordique). On peut aussi voir que les portes sont antagonistes, un élément qui ne devrait pas être repris pour les voitures de production. « Toutes les proportions sont réalistes pour nous pour le futur. En revanche, ces portes antagonistes pourraient ne pas apparaître dans la vraie voiture », a confié Henrik Green, CTO de Volvo, à The Verge.

Comme l’explique Volvo, l’absence d’un groupe propulseur thermique est une opportunité pour repenser entièrement les proportions de la voiture. La firme nordique met en avant l’espace supplémentaire dont vont pouvoir profiter le conducteur ou la conductrice ainsi que les passagers. Les designers ont pris la décision de supprimer tout le superflu (la philosophie est « moins mais mieux »). En résulte un habitacle très épuré qui semble confortable et harmonieux.

Au cœur du Concept Recharge, on retrouve quand même un grand écran de 15 pouces, disposé au format portrait (à l’instar du Ford Mustang Mach-E). On rappelle que, chez Volvo, l’infodivertissement s’appuie sur un écosystème développé par Android — un écosystème qui nous a convaincus lors de notre essai du XC40 Recharge. L’expérience logicielle devrait encore s’améliorer dans les années à venir.

