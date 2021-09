Volkswagen a présenté une nouvelle voiture 100 % électrique, sous la forme d'un concept. Il s'agit de la ID. Life, qui préfigure la commercialisation d'une compacte sous la barre des 20 000 € en 2025.

Volkswagen n’est pas venu au salon IAA Mobility 2021 les mains vides. Dans un communiqué publié le 6 septembre, le constructeur allemand dévoile un concept baptisé ID. Life. Avec ce véhicule, Volkswagen vise un segment — les compactes — et, surtout, un prix plancher très attractif — moins de 20 000 € (hors bonus écologique). Il ne s’agit pour le moment que d’un prototype, mais la commercialisation est prévue pour 2025 — deux ans avant les plans initiaux.

Bien évidemment, Volkswagen compte mettre beaucoup de choses dans cette ID. Life, qui peut devenir un « mini cinéma » voire un « centre de jeux vidéo ». Cette polyvalence serait nécessaire dans la mobilité de demain, juge la multinationale. En toute honnêteté, on n’en attend pas tant d’une voiture d’abord pensée pour nous amener d’un point A à un point B, au sein d’un environnement urbain.

Volkswagen présente la voiture compacte de demain

Pour un prototype, l’ID. Life n’a rien de sexy. Les lignes sont très basiques et la voiture fait penser à une Mini en moins beau. On retrouve cette robe bicolore à laquelle tiennent les acteurs allemands (cf la Mercedes EQS), ainsi que cette signature lumineuse avant-gardiste, parfaitement intégrée au museau. À voir ce que deviendra ce concept à l’allure de jouet quand il passera au statut de voiture de série.

C’est à l’intérieur que le ID. Life séduit le plus. On peut facilement y associer un smartphone (qui devient l’écran de bord) et déployer un grand écran pour jouer à la console ou regarder un film (un vidéoprojecteur est intégré). Les sièges peuvent être réglés selon plusieurs angles — jusqu’à offrir une couchette de 2 mètres de long pour se relaxer. Seul le volant — coupé sur la partie supérieure, comme celui des nouvelles Tesla — laisse un peu songeur.

Volkswagen met en avant les performances intéressantes de la ID. Life. La voiture se base sur une version compacte de la plateforme flexible MEB et, pour la première fois, dispose d’un groupe propulseur articulé autour d’un moteur situé à l’avant (traction). De fait, la ID. Life offre une belle vélocité, avec un 0 à 100 km/h avalé en 6,9 secondes — de quoi s’assurer un comportement très dynamique. Côté autonomie, la batterie de 57 kWh promet 400 kilomètres en une seule charge. Là encore, c’est à applaudir : pour une petite voiture davantage destinée aux trajets courts du quotidien, c’est amplement suffisant.

