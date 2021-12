Sonic, TikTok, interface repensée : Tesla met (encore) à jour ses voitures

Tesla déploie une grosse mise à jour avant de passer à la nouvelle année. Au programme ? Des nouvelles fonctionnalités anecdotiques en croisent d’autres plus utiles.

Tesla prend déjà ses résolutions. Comme le rapporte Electrek dans un article du 20 décembre, une grosse mise à jour a été déployée pour toutes les voitures — Model 3, Model Y, Model S et Model X. Fin d’année oblige, le constructeur se permet d’ajouter quelques fonctionnalités rigolotes, au milieu d’une refonte de l’interface.

Comme toujours avec les mises à jour Tesla, l’accès se fait par vague (les conductrices et conducteurs des États-Unis sont servis les premiers). Vous ne pourrez donc peut-être pas la télécharger tout de suite.

Tesla, mise à jour de décembre 2021 // Source : Reddit

Les principales nouveautés de la mise à jour Tesla de fin 2021

Interface

Les principales modifications de cette mise à jour concernent assurément l’interface, repensée pour qu’elle soit encore plus pratique. Les propriétaires d’une Tesla peuvent par exemple personnaliser la barre située en bas pour revoir la position des raccourcis vers les applications (ce qui est assez pertinent sur un écran disposé au format paysage, la partie la plus à droite étant moins accessible depuis le poste de pilotage). Par ailleurs, « l’interface a été simplifiée pour se focaliser sur la navigation, le multimédia et les fonctionnalités de contrôle les plus utilisées ».

Il est enfin possible d’activer manuellement le mode Sombre.

Conduite

La partie conduite n’évolue que très peu. Mais il y a quand un ajout intéressant : la possibilité de profiter d’une vue en temps réel de son angle mort — via une caméra extérieure — quand on active son clignotant. Concernant la navigation, la fonction GPS permet désormais d’ajouter et d’éditer divers points d’arrêt. Notons en outre qu’il est autorisé de cacher certains détails de la carte pour gagner en visibilité.

Confort

L’hiver démarre et la mise à jour se focalise aussi sur le confort à bord.

Sur ce point, Tesla propose :

Le pré-conditionnement de la température de l’habitacle, même à un niveau de batterie plus faible (pas trop faible non plus) ;

Sièges chauffants automatiques à l’avant, dont la température s’adapte aux réglages de la cabine.

Fun

Tesla ne s’empêchera jamais d’intégrer des fonctionnalités plus fun dans ses voitures. Au menu cette année pour Noël ? Le jeu vidéo culte Sonic the Hedgehog, l’activité — culte — Sudoku, un mode multijoueur pour The Battle of Polytopia (pour jouer avec un copain Tesla à une borne Superchargeur) et… l’apparition de TikTok (parce que pourquoi pas).

Pour terminer, on mettra en avant le meilleur ajout de cette mise à jour majeure : le mode Light Show. « Regardez votre Tesla danser sur une performance lumineuse chorégraphiée, n’importe quand dans l’année. » De quoi soigner son arrivée sur le lieu où on fête Noël.