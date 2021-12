Model S et X : certaines voitures Tesla vont devenir momentanément indisponibles

Tesla s’emploie à ralentir les commandes de ses Model X et Model S. Les demandes à l’international sont provisoirement mises entre parenthèses.

Vous envisagiez d’acquérir prochainement une voiture Tesla ? Il va vous falloir redoubler d’attention sur le modèle que vous retenez. Certains véhicules du catalogue du constructeur automobile américain sont momentanément indisponibles, d’après un courrier électronique mentionné le 10 décembre par le site web spécialisé Electrek.

Tesla obligé de freiner sur les Model S et Model X

Début 2021, Tesla a dévoilé la refonte du Model S et du Model X. Ces deux véhicules sont les plus luxueux de son catalogue. L’habitacle a été entièrement repensé et modernisé. Les grandes nouveautés sont à aller chercher du côté de l’habitacle, entièrement modernisé.

Ce sont précisément les Model X et Model S de Tesla qui sont concernés par cette provisoire mise entre parenthèses. La mesure affecte le marché du constructeur à l’international, mais pas l’Amérique du Nord, qui pourra toujours passer commande durant cette période. Il n’est pas précisé combien de temps cette suspension dans le carnet de commandes durera.

Quant aux livraisons des véhicules, le calendrier est lui aussi en train de glisser. Le mail qu’a reçu un client allemand évoque une date d’expédition au cours du second semestre 2022, s’il n’y a évidemment pas de soubresauts d’ici-là, sur les lignes de production du groupe californien. Là encore, l’Amérique du Nord échappe à ce planning plus contraint.

La Tesla Model X (2021.) // Source : Tesla

Ces dernières semaines, Tesla s’est retrouvé dans une situation inconfortable, devant se résoudre à renoncer aux déclinaisons les plus abordables des Model S et X jusqu’en 2023. La pression sur les composants électroniques, auxquels les voitures modernes font aujourd’hui massivement appel, explique pour partie les reports et les décalages des livraisons.

De fait, Tesla devrait logiquement flécher la production en cours en direction des USA et du Canada, au moins pour répondre à l’urgence de ce marché, qui s’avère crucial pour l’Américain. 2021 a été une année délicate pour la production des deux modèles évoqués : des retards de livraison ont ainsi été remontés ce printemps et il a aussi été évoqué le report du Model S Plaid+.

Sur le site officiel de la marque américaine, les pages de commande n’ont pas été rendues inactives pour autant, selon nos constatations. Il est toujours possible de configurer un exemplaire. Mais, relève Frandroid, il est désormais davantage question de précommande que de commande. En somme, il est toujours possible de poser une réservation, contre un acompte de 100 €. Et d’attendre.