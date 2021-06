Les premiers retours sur le nouveau volant de la Tesla Model S sont loin d'être positifs. Sa forme, futuriste, n'est pas compatible avec les habitudes prises depuis maintenant plusieurs années.

Sur le papier, le nouveau volant Yoke de Tesla, installé dans les nouvelles Model S, a tout pour plaire : un design plus compact pour une visibilité accrue. En pratique, l’expérience de conduite ne semble pas du tout confortable. C’est en tout cas ce qui ressort de l’essai réalisé en avant-première par Motortrend. Publié le 17 juin et centré sur l’accélération, il indique que « le volant Yoke rectangulaire est, comme prévu, une plaie à utiliser à basses vitesses. »

Le média pointe notamment du doigt le fait que la direction n’est pas assez rapide pour un ratio aussi atypique (14.0:1). Il faudrait qu’elle le soit deux fois plus — a minima — pour que les manœuvres demandant de beaucoup tourner le volant demeurent intuitives.

Rédacteur en chef d’Electrek, site spécialisé dans la mobilité électrique et très bien renseigné sur Tesla, Frederic Lambert a lui aussi émis quelques doutes sur ce volant Yoke. Dans un tweet publié le 15 juin, il indique : « J’adore le design du nouveau volant. C’est mieux pour la visibilité, mais je suis choqué de voir que Tesla n’a pas intégré un système dynamique, intelligent et non-linéaire pour la courbe de direction afin de réduire les mouvements pour tourner. Pour quelqu’un qui a roulé toute sa vie sur des routes glacées, j’entrevois déjà de sérieux problèmes pour regagner le contrôle dans certaines situations. »

As someone who has been driving on icy roads all of my life (Quebec born and bred), I can see it be a real problem for some maneuvers to regain controls in some slips. pic.twitter.com/ybJ5DOKRjJ

— Fred Lambert (@FredericLambert) June 15, 2021