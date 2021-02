La nouvelle Model S est déjà dans la nature. Des photos prises par un fan de la marque permettent d'apprécier l'intérieur repensé, mais avec un volant classique.

Tesla a débuté l’année 2021 en lançant une nouvelle Model S, dont les principaux changements sont à trouver au sein de l’habitacle. En plus de reprendre la disposition de l’écran au format paysage, la berline 100 % électrique est désormais équipée d’un volant Yoke qui pose question d’un point de vue législation. Visiblement, Tesla va penser à proposer un volant plus normal, une option aperçue dans des photos partagées sur Reddit le 17 février.

La nouvelle Model S a effectivement été aperçue à Toledo, près d’un centre de services. Membre du groupe Tesla Owners Club Michigan, Tom, à l’origine des clichés, a précisé : « Un véhicule test de la nouvelle Model S aperçu au centre de services de Toledo ! Désolé pour la qualité des photos ! Je ne pouvais pas faire mieux ! » Les employés Tesla lui auraient indiqué que le volant Yoke serait bel et bien proposé en option, ce que n’a pas encore confirmé le constructeur.

Tesla est obligé de prévoir un volant normal pour sa nouvelle Model S

Sur les photos, on peut remarquer l’absence de comodos, ces fameux leviers normalement indispensables pour activer certaines fonctions essentielles (clignotants, essuie-glace). Tout porte à croire que ce volant normal disposerait lui-aussi des commandes tactiles, à l’instar de la déclinaison Yoke très futuriste. On aperçoit d’ailleurs des traces de doigts autour des molettes présentes de chaque côté. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette Model S située à Toledo est un prototype, susceptible d’être pourvu d’équipements non finalisés.

Tesla a tout intérêt de prévoir un volant normal pour sa nouvelle Model S, certains marchés n’étant pas prêts à accueillir un équipement trop avant-gardiste. Comme le stipule Teslarati dans un article publié le 17 février, la NHTSA, organisme en charge de la sécurité routière, n’a pas encore approuvé le volant Yoke aux États-Unis. « Pour le moment, nous ne pouvons pas encore déterminer si ce volant répond aux standards de sécurité. Nous allons nous entretenir avec le constructeur pour davantage d’informations », a-t-il précisé. Le volant Yoke a en revanche été jugé légal au Royaume-Uni, rapportait le Sunday Times le 3 février.

En France, la question de l’homologation a été posée au ministère par un député. Pour le moment, elle est sans réponse.

