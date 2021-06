Un premier test d'accélération a été effectué sur la Tesla Model S Plaid. La berline 100 % électrique peut bel et bien abattre le 0 à 96 km/h en moins de 2 secondes. Mais à certaines conditions seulement.

Il y a quelques jours, Tesla a commencé les premières livraisons de la Model S Plaid, sa voiture la plus ambitieuse jamais sortie. Dotée de trois moteurs (une première pour le constructeur), elle est décrite comme la voiture de production la plus rapide du monde. Selon Tesla, elle peut avaler le 0 à 96 km/h en moins de 2 secondes. Est-ce vrai ? Oui, selon des tests réalisés par Motortrend, publiés le 17 juin. Il y a néanmoins un mais : il faut respecter certaines conditions pour accélérer aussi vite.

Les journalistes du média ont dû respecter un protocole strict pour pouvoir tester la Model S Plaid en avant-première. Cela consistait notamment à faire rouler la voiture sur une surface particulière, préparée avec une résine permettant à la Tesla de rencontrer le moins de grip possible (et, par extension, de favoriser son accélération). Dans ces conditions loin d’être normales, la Tesla Model S Plaid a atteint les 96 km/h en très exactement 1,98 seconde.

Oui, la Tesla Model S Plaid est très rapide

Vitesse maximale À l’instar de l’accélération, la vitesse maximale promise par Tesla (320 km/h) requiert une configuration particulière. Ici, on parle de pneus qui ne seront disponibles qu’en fin d’année selon une mention indiquée dans le configurateur en ligne.

À noter aussi que cette accélération fulgurante, capable de scotcher n’importe qui à son siège, réclame des manipulations spécifiques — incompatibles avec des trajets de la vie de tous les jours. Après avoir trouvé un terrain d’expression favorable, il faut : passer en mode Drag Strip (la voiture va prendre entre 8 et 15 minutes pour préparer son groupe propulseur à la tâche qui l’attend), appuyer sur les pédales de frein et d’accélération à fond pendant un peu plus de 9 secondes jusqu’à l’apparition d’un message sur l’écran et… lâcher les chevaux. « Le volant devient léger entre vos mains, les muscles de votre cou sont mis à rude épreuve alors que votre tête casquée s’enfonce dans l’appuie-tête et les environs deviennent peu à peu flous alors qu’un quart de mile disparaît derrière vous », explique Motortrend sur les sensations procurées — cela donne envie.

Que donne la Model S Plaid sur une route normale, à l’image de celles qu’emprunteront 99 % des propriétaires ? Sans la résine magique, la berline est quand même parvenue à engloutir le 0 à 96 km/h en 2,07 secondes. C’est moins rapide que ce que Tesla annonce sur la fiche technique mais cela reste la meilleure accélération observée par Motortrend à date, quand on parle d’une voiture de production. Le précédent record date de 2017, année où la Model S P100D Ludicrous+ avait atteint les 96 km/h en 2,28 secondes. Comme l’a annoncé Tesla, la version Plaid est bel et bien la voiture la plus rapide qu’il ait jamais conçue.

« La voiture la plus rapide que nous ayons jamais testée est une berline cinq places de 150 000 dollars, pas un engin en carbone qui coûte plusieurs millions de dollars », conclut Motortrend. Le média s’est par ailleurs montré très impressionné par le fait que la Model S Plaid peut répéter ses performances sans rechigner, et avec une consistance inouïe — qualifiée de « robotique ». Ce sont ni les moteurs ni la batterie qui ont montré des signes de faiblesse en premier, mais les freins.

