Le Cybertruck de Tesla pourra bien tracter et alimenter un véhicule remorqué, ce qui fera le bonheur des amateurs et amatrices de camping.

Sera-t-il possible de connecter une caravane au Cybertruck de Tesla ? Elon Musk, le CEO de l’entreprise de véhicules électriques, a répondu par la positive dans un tweet du 11 mars 2021, repris par Electrek.

Il n’était pas certain que le pickup 100 % électrique de Tesla, au look si particulier, serait capable d’alimenter en énergie un grand véhicule remorqué. Cela signifie que le Cybertruck disposera probablement de plusieurs prises de courant disposées à des endroits différents du véhicule.

Tesla a déjà prévu de commercialise un véhicule remorqué qui irait avec le Cybertruck, mais il n’existe pas encore d’image du vrai prototype — seule celle ci-dessous a été diffusée par le fabricant, mais il s’agit seulement d’une image d’illustration, et cela ressemble plus à une caravane qu’à une remorque qui se « cale » dans le Cybertruck pour faire camping-car.

Un Cybertruck fait pour bouger

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis que Tesla a présenté pour la première fois son Cybertruck, en novembre 2019, au cours d’une conférence mémorable. Pourtant, la production du pickup électrique n’est prévue que pour fin 2021, ce qui laisse toute la place à de nombreuses rumeurs. Comme à son habitude, le milliardaire Elon Musk répond régulièrement sur Twitter aux interrogations de ses aficionados, ce qui nourrit des articles de presse spécialisée (comme ici même).

Dès sa présentation, le Cybertruck était désigné comme un véhicule qui plaira aux aventuriers et aventurières, qui aiment se balader et camper dans des lieux insolites. On se souvient d’ailleurs de la configuration « camping » montrée dès 2019 : Tesla avait montré comment il était possible d’agrandir artificiellement l’arrière du véhicule pour y caser un lit, ainsi que d’en faire sortir des rangements et plans de travail pour cuisiner.

De plus, Tesla insiste sur le fait que son véhicule sera un des plus robustes sur le marché. « Le Cybertruck est construit avec une coque extérieure axée sur la durabilité et la protection des passagers. En plus d’un exosquelette quasiment impénétrable, chaque composant est pensé pour une endurance supérieure », peut-on par exemple lire sur sa description officielle.

