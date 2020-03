Tesla a fêté sa millionième voiture produite. Ce cap symbolique aura pris plus de dix ans mais le deuxième million devrait normalement être atteint dès l'année prochaine.

Tesla a mis plus de dix ans à produire sa millionième voiture électrique, un palier qui compte dans l’histoire d’un constructeur automobile. Dans un tweet publié le 10 mars, Elon Musk a tenu à féliciter ses équipes, partageant une photo de la voiture en question (un Model Y rouge, un vrai symbole puisque la lettre « Y » est un signe de victoire). Fondée en 2003, l’entreprise a commencé à assembler des véhicules en 2008 avec le Roadster (sur une base de Lotus). Douze ans pour le million ? Cela peut paraître beaucoup, mais le deuxième million devrait être très rapidement atteint.

En effet, la courbe de progression de Tesla, en matière de production et, par ricochet, de livraison, ne fait que s’accélérer. Depuis le lancement de la Model 3, sa voiture la plus abordable, des records sont battus à chaque trimestre fiscal. En 2019, un peu plus de 365 000 véhicules sont sortis des lignes d’assemblage. Pour 2020, le cap des 500 000 devrait aisément être franchi si l’on additionne les capacités de production de chaque usine (640 000).

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car ! ! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Le deuxième million en deux ans pour Tesla ?

Si les objectifs de Tesla sont remplis, le deuxième million pourrait être fêté dès 2021. Et il n’y a aucune raison que cela ne soit pas le cas. Non seulement le catalogue comporte de plus en plus de véhicules à produire (le Cybertruck et le nouveau Roadster arrivent) mais, en plus, Gigafactory 3 vient d’être inaugurée en Chine et Gigafactory 4 est en cours de construction à Berlin. Dans un tweet publié le 11 mars, Elon Musk a également indiqué que Tesla cherche un endroit aux États-Unis pour une cinquième Gigafactory (pour le Cybertruck et le Model Y). Quand elles tourneront à plein régime, ces usines augmenteront d’autant plus la capacité de production de Tesla. En 2018, la firme espérait encore franchir le cap du million annuel d’ici 2020.

Le point sur les livraisons depuis que Tesla a commencé à produire des voitures (elles suivent la courbe d’évolution de la production) :

Année Nombre de voitures livrées sur l’année 2008 à 2011 2 500 2012 2 650 (+ 0,06 %) 2013 22 477 (+ 750 %) 2014 31 655 (+ 41 %) 2015 50 580 (+ 60 %) 2016 76 295 (+ 51 %) 2017 103 097 (+ 35 %) 2018 245 240 (+ 140 %) 2019 367 500 (+ 50 %)

Graphiquement, cela donne cela :

Tesla a mis un gros coup d’accélérateur ces dernières années, lié au lancement de la Model 3 (il y a eu d’abord la Model S en 2012/2013 puis le Model X en 2015). Même si Tesla a connu des soucis de production puis de logistique avec sa berline phare, la chaîne est désormais maîtrisée et cela se ressent dans la progression.

Rendez-vous en 2021 pour le deuxième million.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte